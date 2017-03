A Guardia Civil busca ao autor dunha agresión sexual a unha septuaxenaria en Mos (Pontevedra)

Axentes da Guardia Civil iniciaron unha investigación para tratar de localizar ao autor dunha agresión sexual a unha septuaxenaria, ocorrida na mañá do xoves na localidade pontevedresa de Mos.

Segundo comunicaron fontes do Instituto Armado a Europa Press, os feitos ocorreron pasadas as 11,00 horas do xoves na parroquia mosense de Tameiga e, como consecuencia do ocorrido, a muller, de 72 anos, permanece ingresada no Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo por unha contusión no ombreiro.

As mesmas fontes indicaron que a septuaxenaria non puido presentar denuncia ata o momento, polo que a Guardia Civil interveu de oficio e iniciou unha investigación para dar co autor da agresión, pola que de momento non hai ningunha persoa detida.