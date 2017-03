As execucións hipotecarias presentadas nos xulgados galegos descenderon un 39% en 2016

O número de execucións hipotecarias iniciadas en Galicia o ano pasado descendeu un 39,2 por cento con respecto a 2015, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de acordo cos datos feitos públicos este venres polo Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ).

En concreto, o ano pasado presentáronse na comunidade 1.100 demandas fronte ás 1.810 do ano anterior, o que supón un descenso interanual superior á media estatal (-29%), segundo despréndese do informe 'Efectos da crise económica nos órganos xudiciais' que publica a Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial.

A cifra de execucións hipotecarias solicitadas en Galicia en 2016 foi a máis baixa desde 2007, cando se iniciaron 701. De acordo cos datos recolleitos no informe, La Rioja e o País Vasco son as únicas comunidades autónomas nas que non se rexistrou unha baixada das execucións hipotecarias en 2016.

LANZAMENTOS

Mentres, o número de lanzamentos practicados o ano pasado en Galicia foi de 2.384, o que supón un descenso do dous por cento respecto dos 2.432 de 2015. Os lanzamentos afectan a distintos tipos de inmobles, non só vivendas e, no caso destas, non só a vivenda habitual.

Dos 2.384, como consecuencia de procedementos de execución hipotecaria producíronse 766, un 4,3 por cento menos que en 2015, cando se rexistraron 800.

Mentres, aumentaron un 2,5 por cento% os lanzamentos motivados por procedementos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos, ao pasar de 1.507 en 2015 a 1.544 o ano pasado. Os enmarcados no apartado doutras causas pasaron de 125 a 74, o que supón un descenso do 40,8%.

CONCURSOS E DESPEDIMENTOS

O informe sinala tamén que o número de concursos presentados nos xulgados galegos aumentou o ano pasado un 10,8%. Fronte aos 324 que se rexistraron en 2015, pasouse a 359.

Sobre este apartado, apunta que, para o cálculo da evolución interanual, tívose en conta a suma dos concursos presentados nos xulgados de Primeira Instancia e Instrución, que asumiron os concursos das persoas naturais non empresarios -40 en 2016- e os 319 presentados nos Xulgados do Mercantil.

Mentres, as 5.141 demandas por despedimento presentadas nos Xulgados do Social galegos en 2016 supoñen un descenso interanual do 10,2 por cento xa que en 2015 rexistráronse 5.728).

O informe apunta, reflicte, ademais, que continúa o descenso dos procedementos monitorios rexistrados. O ano pasado nos xulgados de Primeira Instancia e de Primeira Instancia e Instrución de Galicia presentáronse 29.631 asuntos deste tipo, fronte aos 35.174 de 2015, o que supón un descenso do 15,8%.