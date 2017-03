Identifican o ladrón dun remolque cargado con arquetas subtraído o pasado ano no Rosal (Pontevedra)

Axentes da Garda Civil recuperaron un remolque cargado de arquetas metálicas subtraídas o ano pasado dunha empresa situada no Rosal (Pontevedra), e identificou como presunto autor do roubo a un veciño do municipio.

Tal e como informou o Instituto Armado, en maio de 2016 o propietario dunha empresa de construcións metálicas do Rosal, denunciou no posto da Garda Civil da Guarda que subtraeran do interior do recinto da fábrica un remolque con 39 arquetas metálicas.

Por mor destes feitos iniciouse unha investigación, que o pasado fin de semana permitiu localizar no interior dun alpendre do mesmo municipio o remolque e as arquetas subtraídas, que estaban "en perfecto estado de conservación".

Como presunto responsable do roubo foi identificado o propietario do alpendre, un veciño do Rosal de 32 anos, que deberá comparecer ante a autoridade xudicial correspondente en calidade de investigado por un delito de roubo.