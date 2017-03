Investigan outro ataque ao busto de Fraga en Vilalba

A Guardia Civil mantén abertas varias liñas de investigación sobre un novo ataque con pintura ao busto de Fraga en Vilalba (Lugo) e unhas pintadas realizadas á sede da fundación que leva o seu nome. Sobre as pescudas, barallan a vinculación de grupos radicais do País Vasco.

Pintada no busto de Manuel Fraga en Vilalba.

Na fachada do edificio apareceron os retratos dos cinco falecidos durante o desaloxo pola Policía Armada o 3 de marzo de 1976 da Igrexa de Francisco de Asís no barrio vitoriano de Zaramaga. Ademais localizouse unha pintada, que foi eliminada xa, na que se lía 'Oroimenetik gara penera' ("Sobre a memoria").

O alcalde de Vilalba, Agustín Baamonde, precisou que neste ataque, que non é o primeiro que sofre a estatua do fundador do PP, si que se produce unha "variable" nova ao rexistrarse durante o día.

Respecto diso, precisou que "ata agora os ataques facíanse con nocturnidade". Neste caso, tivo lugar o xoves sobre as 18,00 horas e á vista de xente en Vilalba que, "por primeira vez comprobaron in situ os acontecementos", segundo afirmou.

Eran tres persoas que "vestían de negro, e ían encapuchados", segundo indicou. "Tiraron un bote de pintura ao busto e fixeron unha pintada en eúscaro na fachada da fundación", describiu. "Desde a investigación, que leva a Guardia Civil, non se descarta unha autoría dende o País Vasco", segundo subliñou.

Pintadas na sede da fundación dedicada a Manuel Fraga.

Baamonde ten claro que "se tratan de denigrar a figura de Fraga o que están a facer é darlle cada vez máis realce". "E quen recorre a eses medios para facerse ouvir carece completamente de argumentos e non teñen capacidade para participar na vida política", lamentou.

"CONTÍA ESCASA"

A pintada xa foi eliminada, segundo concretou o alcalde de Vilalba, quen tamén asegurou que os danos rexistrados "son dunha contía escasa".

Respecto diso chanceou ao advertir que o Concello "se está especializando en actuar rapidamente" ante eses ataques sufridos. "Primeiro deulles por arrincar o busto do pedestal, despois arrincar o pedestal e agora tómana coas pintadas no edificio que alberga a fundación, que está situada fronte ao busto de Fraga", comentou.