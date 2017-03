Deteñen en Vigo a un home que forcexou e gritou á súa exparella para esixirlle explicacións pola súa nova relación

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron por un delito de violencia de xénero a un home de 59 anos, nacido en Uruguai e domiciliado na cidade olívica, que forcexou e gritou á súa exparella para esixirlle explicacións pola súa nova relación.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 22,50 horas deste xoves, unha patrulla desprazouse ata unha vivenda da rúa Esperanto, onde un home manifestou que pouco antes mantivera unha discusión coa súa parella porque se decatou de que lle era infiel. De acordo co seu relato, durante a disputa, ela agrediulle rabuñándolle o peito.

No entanto, a muller, de 58 anos, trasladou que non é parella do home desde fai máis de seis meses e que ela mantén actualmente unha relación sentimental con outro home. Así, explicou que a súa exparella aparecera no seu domicilio e comezou a gritarlle e esixirlle explicacións pola súa nova relación.

Aínda que ela pediulle que se marchase, o home fixo caso omiso e tentou entrar na súa vivenda, polo que se iniciou un forcexo entre ambos. O home finalmente conseguiu entrar e indicoulle que non se marcharía ata que ela lle dese explicacións, comezando unha nova discusión. Ante todo iso, os axentes procederon a deter ao home, de iniciais A.E.R.S..