A Xunta asumirá o proceso de selección de persoal para a Policía Local dos municipios que o soliciten

A Xunta asumirá o proceso de selección de persoal para o corpo da Policía Local dos municipios que o soliciten e creará unha "bolsa de interinos" para a cobertura de prazas deste corpo que serán reservadas para os primeiros números da lista destas probas que non conseguisen praza.

Este venres en Santiago, o número dous do Goberno galego, Alfonso Rueda, e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, asinaron o convenio de colaboración polo cal a Xunta se compromete a asumir o proceso de probas de acceso á Policía Local.

Trátase dunha das peticións trasladadas por Alfredo García na reunión que mantivo hai un mes co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e co propio Rueda. Nela, o primeiro solicitou a "axuda" da Xunta ante este "proceso complexo" no que os concellos máis pequenos teñen "dificultades" para afrontalo, o que "bloquea o funcionamento" deste corpo.

Así, os concellos que o soliciten poderán delegar na Administración autonómica o proceso de selección de persoal para a Policía Local, que será asumido pola Xunta a través da Academia Galega de Seguridade, ente dependente da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

O titular desta carteira, Alfonso Rueda, celebrou unha medida que se porá en marcha en "un prazo máximo de seis meses" nos que os municipios que o desexen poderán adherirse a unha medida que espera que estea lista "a finais de ano".

BOLSA DE INTERINOS

Ademais, avanzou que a Xunta creará unha "bolsa de interinos" para que "os seguintes na orde de selección" das probas de Oferta Emprego Público (OPE) para a Policía Local poidan "cubrir prazas vacantes".

Así mesmo, Rueda apuntou que a medida ten a "vantaxe" de que a Xunta conta con "os coñecementos suficientes para facer selección", xa que é esta administración a que se encarga de formar aos axentes unha vez superan as probas de acceso, previo paso ao seu ingreso no corpo.

Outra das novidades incorporadas no proceso de "homologación" da Policía Local no ámbito autonómico é que a persoa que supere a proba e consiga unha praza "poderá traballar no concello que queira".

Galicia dispón dun total de 3.200 policías locais repartidos nos 130 concellos que contan con este corpo.