Nace O Salto Galiza, o nodo galego de El Salto, novo medio de propiedade colectiva

Un novo medio de propiedade colectiva. Así é O Salto Galiza, o nodo galego do proxecto xornalístico estatal El Salto, que acaba de ver a luz. En total, máis de 20 medios e proxectos de comunicación de todo o Estado uníronse nesta cooperativa impulsada polo xornal Diagonal. A idea, segundo os seus impulsores, é "cooperar, xuntar forzas e lanzar un gran medio que funcione con outras regras", sendo "de propiedade colectiva, descentralizado e financiado pola xente, non por grandes corporacións a través da publicidade e os contidos patrocinados", explican.

O Salto Galiza é o nodo galego do proxecto estatal El Salto, novo medio de propiedade colectiva | Fonte: saltamos.net.

Para Galicia ideouse unha publicación mensual en papel dun novo medio que tamén terá formato web e que "pretende ser aberto e colaborativo", explican.

"Queremos ser o voso altofalante de todo aquilo que consideredes importante, máis aló do que nos marquen desde a 'actualidade'. Queremos construír unha axenda propia. Galiza non é só a Xunta, nin os concellos… nas rúas, a xente móvese, construíndo iniciativas que permanecen invisibilizadas e queremos darlles voz", expoñen os responsables do novo medio.

Para que o proxecto continúe con solvencia piden o apoio económico da xente, fronte "a publicidade masiva" e a "dependencia de partidos políticos ou outras afiliacións, en favor dunha total autonomía informativa". Así, adiantan que nos seus contidos afondarán "naqueles temas que non saen nos grandes medios".

Neste camiño, aseguran que a súa intención non é competir con outros proxectos e medios xornalísticos, senón crear un medio con "capacidade de incidencia" e que "contribúa desde o ámbito da comunicación e o xornalismo de calidade á transformación social e a crear outros relatos sobre a realidade desde a análise, a investigación e o humor".

Con distintos graos de implicación, en El Salto participan máis de 20 proxectos de comunicación de todo o Estado español. Desde medios como Diagonal, AraInfo (Aragón) ou Bostezo (Valencia), a proxectos locais e xornalistas que están a conformar nodos do Salto en Madrid, Andalucía, Galicia, Castela e León e Navarra; ou medios feministas como Pikara Magazine (que terá unha sección no mensual), e outros como El Salmón Contracorriente ou a revista Pueblos, ou colectivos que traballan o vídeo, como Siberia TV, La Guerrilla Comunicacional ou Galiza Ano Cero, o Grupo de Radio del Salto e o Colectivo Burbuja.