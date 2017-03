O gasto farmacéutico comeza 2017 cunha subida do 7,2% en Galicia

O gasto farmacéutico por medicamentos adquiridos con receita en oficinas de farmacia durante o mes de xaneiro foi en Galicia de 59.088.321 euros, un 7,28 por cento máis que o mesmo mes do ano anterior, lixeiramente superior que a media nacional.

Así o reflicten os datos publicados este venres polo Ministerio de Sanidad, recollidos por Europa Press, que indican que o acumulado interanual crece un 2,46 por cento.

En canto ao número de receitas facturadas en xaneiro na Comunidade galega, situáronse en 5.396.310, o que supón un 7,98 por cento máis que o mesmo mes de 2016 e o acumulado interanual creceu un 2,54 por cento.

O gasto medio por receita facturada en Galicia reduciuse a 10,95 euros rente aos 11,02 do mesmo primeiro mes do ano pasado, o que supón un descenso do 0,65 por cento, segundo os datos publicados polo Ministerio de Sanidad.

TOTAL ESPAÑA

En total, o gasto farmacéutico do Sistema Nacional de Saúde (SNS) por medicamentos adquiridos con receita en oficinas de farmacia durante o mes de xaneiro foi de 852.285.611 euros, un 7,01 por cento máis que o mesmo mes do ano anterior.

Así se desprende dos datos sobre facturación remitidos polas comunidades autónomas ao Ministerio de Sanidad, que mostran unha subida da factura farmacéutica de case o dobre á experimentada durante todo 2016, cando creceu un 3,96 por cento con respecto ao ano anterior. O acumulado interanual crece un 4,64 por cento.

Por rexións, onde máis crece a factura farmacéutica no primeiro mes de 2017 é en Castilla-La Mancha (11,4%), seguida de Baleares (10,5%), Melilla (9,4%), Aragón (9,1%), Canarias (9%), Castilla-León (8,7%), Extremadura (8,1%), Andalucía (7,6%), Asturias (7,5%), Galicia (7,2%), Cantabria (7,1%) e Murcia (7,09%).

Por baixo da media nacional sitúanse La Rioja (6,6%), Madrid e Cataluña (ambas un 6,3%), País Vasco (6%), Comunidade Valenciana (3,5%), Ceuta (3,5%) e Navarra (3%).

RECEITAS

En canto ao número de receitas, en xaneiro facturáronse 78,3 millóns, o que supón un incremento do 6,66 por cento respecto ao mesmo mes de 2016, un 3,18 por cento máis nos datos interanuais, segundo informa o Ministerio na súa páxina web.

Neste caso tamén se observan diferenzas territoriais de modo que onde máis crece é en Melilla (16,9%), Ceuta (10,6%), Castilla-León (9,8%), Castilla-La Mancha (9,5%), Aragón (8,3%), Extremadura (8,2%), Galicia (7,9%), Murcia (7%), Baleares e Andalucía (ambas un 6,9%).

Por baixo da media nacional están Cantabria (6,1%), La Rioja (6%), País Vasco (5,8%), Cataluña (4,9%), Asturias (4,6%), Comunidade Valenciana (4,2%) e Navarra (2,7%).

Ademais, o gasto medio por receita sitúase en xuño de 2016 ao redor dos 11,91 euros, fronte aos 12,73 euros do mesmo mes de 2016, o que supón un 6,4 por cento menos.