Rescatan a unha persoa do interior dun vehículo despois de envorcar na Autovía do Barbanza en Ribeira (A Coruña)

Unha persoa foi excarcerada na mañá deste venres tras quedar atrapada no interior do vehículo no que viaxaba despois de envorcar na Autovía do Barbanza ao seu paso polo municipio de Ribeira (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu sobre as 11,00 horas deste venres na autovía AG-11, á altura do punto quilométrico 36,800, en Ribeira.

Un particular informou ao 112 Galicia dun coche envorcado contra a mediana da autovía e cos ocupantes no seu interior. Ata o lugar desprazáronse, ademais de persoal sanitario, os Bombeiros de Boiro e de Ribeira, que excarceraron a un dos ocupantes. Outra pasaxeira que tamén viaxaba no turismo resultou ferida de carácter leve.

O CAE 112 Galicia despois de ter constancia do suceso tamén puxo en alerta á Garda Civil de Tráfico e aos efectivos de Protección Civil da localidade.

Así mesmo, foi preciso que persoal do servizo de mantemento da estrada interrompese a circulación no carril afectado mentres procedía á limpeza da vía. Tras eses labores, a circulación quedou completamente reestablecida.

COCHE ENVORCADO

Doutra banda, case á mesma hora, o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular que informaba doutro coche envorcado na localidade da Estrada (Pontevedra) cunha persoa ferida.

Este accidente ocorreu no punto quilométrico 193,300 da N-640 e ata a zona, tras ser alertados polo 112, achegáronse o 061, axentes de Tráfico, GES da Estrada e os Bombeiros do Deza. A persoa ferida foi trasladada polo persoal sanitario a un centro hospitalario.