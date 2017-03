Unha tixola ao lume provoca un incendio sen persoas feridas nunha vivenda no Grove (Pontevedra)

Unha tixola ao lume é a orixe dun incendio rexistrado na mañá deste venres nunha vivenda da localidade pontevedresa do Grove, no que non houbo persoas feridas.

Segundo informou o 112 Galicia, así o constataron os servizos de emerxencia que se desprazaron ata o punto, tras a alerta dunha veciña ás 11,30 horas. A muller indicou que vía saír fume da xanela dunha vivenda situada na Rúa Castelao. Non podía asegurar se había xente dentro do inmoble, pero si a presenza dun can que ladraba e ninguén abría a porta.

Por iso, o CAE 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros do Salnés. Tamén se alertou aos efectivos do GES de Sanxenxo, de Protección Civil do Grove e á Policía Local.

Aínda que non houbo persoas feridas, os servizos de emerxencia cando chegaron atopáronse con varios focos de lume na vivenda e un gato morto no seu interior. Mentres, o can puido fuxir do domicilio.