A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, expresou este venres o seu rexeitamento aos "disturbios no mobiliario urbano" rexistrados no municipio de Vilalba (Lugo), que enmarcou no "cuestionamento do significado da figura de Fraga".

Así, explicou que non cre que "haxa que dar categoría de atentado ao que pode ser unha alteración do coidado que ten que ter o mobiliario, neste caso o busto" de Fraga en Vilalba.

Fontes da investigación sinalaron que o ataque se produciu na tarde do xoves e foron identificados "dous homes e unha muller" como os autores do mesmo quen, ao ser descubertos, fuxiron "á carreira".

Neste sentido, Pontón atribuíu o ataque ao busto e á fundación co nome do expresidente da Xunta a que "detrás hai un cuestionamento do significado da figura de Fraga". "Á que eu particularmente cuestionei moito no seu momento, tanto polo seu pasado franquista, como creo que foi un presidente que non estivo á altura das circunstancias do que necesitaba Galicia", abundou.

"Iso non quere dicir que teñamos que avalar que se produzan disturbios no mobiliario urbano", concluíu a dirixente do BNG respecto diso.