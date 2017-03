Condenan a tres meses de prisión a dous mozos que participaron nunha protesta contra o profesor Domingo Neira

Dous do tres mozos xulgados por participar nunha protesta na USC contra o profesor Domingo Neira, denunciado no seu día por parte do alumnado por realizar manifestacións homófobas na aula, foron condenados a tres meses de prisión.

Os propios acusados fixeron público o fallo a través do 'Facebook' dunha plataforma de apoio á súa causa, a través dun comunicado no que avanzan que recorrerán a sentenza ata lograr a plena absolución.

En concreto, o tribunal condena a Antia B. Mario S.M. a tres meses de prisión acusados de desorde pública, mentres que absolve a Atanes, ao terceiro novo acusado neste proceso.

O docente fora suspendido dous meses de emprego e soldo por parte da USC, despois de que o profesor admitise dicir en clase que "a pederastia e a homosexualidade" é un "problema grave" aínda que, no seu momento, negou en declaracións a Europa Press, que sexa un homófobo.

Os alumnos denunciaron que este profesor obrigaba a utilizar como manual de estudo 'Didáctica para o crecemento sociopersonal', no que se recollen comentarios de carácter homófobo. Entre estes comentarios, consideraba "desviacións" da conduta comportamentos como a "sodomía, travestismo e violacións", e unía a corrupción de menores coas "vodas gay", así como relacionaba a zoofilia coa homosexualidade.

Con motivo do seu reincorporación, un grupo de alumnos protagonizaron unha protesta en 2015 ao final dunha das súas clases, participando nun 'scrache' a que exhibiron carteis, bandeiras e corearon consignas en contra do seu regreso á aula.

Tras unha denuncia da USC, o xulgado ditou sentenza que condena finalmente a dúas do tres mozos acusados por participar nestes feitos.

Nun comunicado, os mozos critican a sentenza por "inxusta" e xustifican os feitos na "loita polos dereitos sexuais plenos" e para tentar impedir que "señores como Domingo Neira gocen da posición de poder que lles outorga unha Cátedra universitaria conseguida no 'franquismo'" para levar a cabo manifestacións homófobas.

Neste sentido, critican que fallos deste tipo "non teñen máis fin" que o de "amedrentar a todas aquelas persoas que saen á rúa e mobilízanse polos seus dereitos". "Non nos calarán! Antia e Mario absolución!", conclúen.