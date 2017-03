Unanimidade no pleno do Concello de Ourense para situar o centro ProCAPD en Barrocás

O pleno do Concello de Ourense aprobou por unanimidade este venres cambiar o uso dunha parcela no barrio de Barrocás para construír nela o futuro Centro de Atención a persoas maiores de 21 anos con diversidade funcional.

Tamén houbo unanimidade na aprobación definitiva da ordenanza reguladora de vivendas de emerxencia social e na posta en marcha dun expediente de honra ao arquitecto Daniel Vázquez Gulías, autor dalgúns dos edificios máis emblemáticos da cidade.

Os grupos da oposición apoiaron cambiar o uso dunha parcela de máis de 4.600 metros cadrados no barrio de Barrocás, que estaba destinado a dotacións deportivas, para edificar no seu lugar un centro público con atención terapéutica, prazas residenciais e de día, para maiores de 21 anos.

DEMANDAS DOS PAIS

O pasado 16 de febreiro o Concello informaba o acordo alcanzado coa Deputación e a Xunta de Galicia para emprazar o futuro Centro de Atención Terapéutico e Ocupacional de Ourense nesta parcela.

Deste xeito dábase unha resposta á reclamación da plataforma de pais que se opuxo a un primeiro proxecto que expuña a construción dun centro ocupacional na antiga Escola Fogar de Mariñamansa, con 43 prazas e con servizo de cociña privado.

Os pais reclamaban da Consellería de Política Social a construción dun centro "similar" ao do resto de provincias galegas, con capacidade para máis de 80 internos, residencial e de xestión pública.

"VITORIA DA PLATAFORMA"

Para a portavoz de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro, este cambio de uso é "unha vitoria da plataforma proCAPD, da mobilización das familias e da solidariedade de toda a provincia".

Con todo, lamentou "o tempo perdido" coa presentación e rexeitamento do primeiro proxecto. Tamén confirmou que a súa formación "seguirá atenta" a construción do centro, porque considera que co paso dado no pleno deste venres "non todo está feito".

"Estamos a avanzar, pero aínda queda moito percorrido", segundo sinalou o portavoz do PSOE, Ángel Vázquez Barquero. O socialista afeou a "falta de diálogo" da Consellería de Política Social cos representantes das familias durante o últimos seis meses.

A PARCELA "É VIABLE"

A portavoz de Democracia Ourensá, Laura Nóvoa, apoiou a proposta "porque as familias están conformes" e porque a parcela "é viable" para executar o proxecto demandado polos pais.

Neste sentido, o concelleiro de Urbanismo, José Cudeiro (PP), reiterou que o terreo "reúne as características que pide a plataforma de pais" e conta con "edificabilidade suficiente "para dar cobertura ás necesidades" dos seus futuros internos.

"Estaremos vixiantes na construción dun centro de 110 prazas para a cidade de Ourense", sinalou pola súa banda, o alcalde Jesús Vázquez (PP). O edil resaltou que a localización do futuro centro é "perfecta", tanto pola superficie como pola súa "proximidade" co Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

VIVENDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Tamén houbo unanimidade na aprobación definitiva da ordenanza reguladora das vivendas de emerxencia social coa que a concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy, confía en axilizar a resposta a quen viven en situacións de emerxencia.

"Non é a ordenanza que nos gustaría", sinalou a portavoz de Ourense en Común Ledicia Piñeiro. Con todo, a formación apoiou a ordenanza por recoller dúas das súas alegacións.

O grupo incluíu a posibilidade de que os inquilinos non paguen os gastos de subministración (luz, auga) en caso de non ter diñeiro, e que o tempo de estancia varíe segundo as condicións de cada usuario.

A portavoz socialista, Concepción García, e a de DO, Laura Nóvoa, coincidiron en destacar a "negociación" e "o consenso" que tiveron que afrontar todos os partidos para a aprobación definitiva este texto.

EXPEDIENTE DE HONRA A VÁZQUEZ GULÍAS

O Concello de Ourense tamén acordou por unanimidade iniciar un expediente de honra a favor do arquitecto Daniel Vázquez Gulías, responsable dalgunhas das edificacións máis importantes da cidade nas primeiras décadas do século XX.

Por parte de Democracia Ourensá, Armando Ojea, lembrou que a obra de Vázquez Gulías, con edificios modernistas repartidos por toda a cidade "supuxo un antes e un despois para Ourense".

O concelleiro de Urbanismo reivindicou as obras do arquitecto como o "legado dun tempo de esplendor e imaxinación". Tamén sinalou que hoxe día os seus edificios "seguen sendo os máis fotografados da cidade", a pesar de que "moitos lamentablemente desapareceron".

Neste sentido, o portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez, reivindicou a protección dos edificios que aínda restan de Vázquez Gulías. Así, referiuse a a casa Taboada, situada na rúa Progreso e cuxos propietarios manifestaron a súa intención de aumentar en dúas plantas.

Coincidiu o portavoz socialista, que reclamou que "o compromiso non se pode quedar neste expediente" e reivindicou outras propostas "para recuperar a súa figura".