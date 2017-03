A Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) solicitou "a supresión temporal" de cambios nos contratos predoutorais por parte do Goberno central, petición que achacan a "a falta do adecuado desenvolvemento normativo das diferentes figuras contractuais do Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía" e a "a controversia e dúbidas creadas" polo cambio de código entre os investigadores.

As organizacións 'Ciencia Con Futuro' e a 'Federación de Mozos Investigadores/Precarios' denunciaron o cambio nestes códigos "con carácter retroactivo" nos contratos asinados desde o ano 2014, e que supón o seu paso de categoría por obra e servizo a contratos en prácticas.

Estas entidades sinalaban, ademais, que podería haber uns 10.000 afectados en todo o Estado. En Galicia, as modificacións producíronse en 229 contratos na USC, 40 na UDC e outros 55 na súa homóloga viguesa, segundo trasladaron as propias universidades.

Ante a polémica xerada, a CRUE propón "a convocatoria urxente dunha Comisión Mixta" integrada por representantes das universidades, dos organismos públicos de investigación, dos mozos investigadores, dos axentes sociais e dos Ministerios implicados, "co obxectivo de deseñar as mellores condicións para o desenvolvemento da carreira investigadora".

A modificación contractual produciuse, precisamente, tras unha consulta coa CRUE á Seguridade Social no ano 2014, e consistiu no cambio do código destes contratos pasando da 401 á 420, vinculada ás características dun contrato en prácticas.

A situación xerou controversia no colectivo, aínda que tanto a CRUE como o propio Ministerio de Empleo chamaron á calma asegurando que estas modificacións non suporían alteracións nas súas condicións nin a precarización do colectivo investigador.