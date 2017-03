A Deputación de Ourense aproba as bases para os proxectos de prestación de servizos sociais en 2017

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou este venres as bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos de prestación de servizos sociais durante 2017, que contarán cunha partida orzamentaria de 260.000 euros.

Así o sinalou a deputada de Transparencia, Montserrat Lama, que informou de que existen tres tipos de proxectos que poderán beneficiarse destas axudas: actividades de emerxencia social, prestación de servizos sociais na provincia e proxectos de conciliación e reactivación demográfica na provincia.

No caso dos proxectos e actividades de emerxencia social a contía máxima da axuda será de 25.000 euros; 15.000 euros para os proxectos e actividades de prestación de servizos sociais e 10.000 euros para os proxectos de conciliación e reactivación socio-demográfica.

A cifra final poderá verse incrementada nun 20 por cento no caso de que o proxecto subvencionado fose presentado por dous ou máis entidades. Lama informou de que "como regra xeral" a contía máxima de axuda non poderá exceder o 80% do importe de cada proxecto.

Con todo, existen dúas excepcións: no caso de que o proxecto fose presentado por dous ou máis entidades ou no de que o seu orzamento final non supere os 6.000 euros. En ambos os casos a axuda podería alcanzar ao 100% do proxecto.

BENEFICIARIOS

Os beneficiarios destas axudas serán organizacións, fundacións e asociacións con domicilio social na provincia de Ourense e proxectos que se desenvolvan integramente na provincia e dirixidos a persoas con residencia en Ourense.

No caso de que os proxectos sexan presentados por varias entidades de forma conxunta, todas deberán cumprir cos requisitos esixidos: ter domicilio social na provincia e estar inscritas nos rexistros correspondentes con data anterior á finalización do prazo de presentación dos proxectos.

O prazo de presentación será dun mes, a partir do día seguinte da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia.