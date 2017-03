O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, afirmou que "non cambia nada" co auto co que o xuíz require ao Sergas a identificación dos membros da subcomisión de tratamento de hepatite C. Ademais, acusou ao portavoz da plataforma galega de afectados, Quique Costas, de "utilizar o sufrimento" de presos con hepatites C.

"Botaba de menos que pedise desculpas polos datos falsos que o outro día deu sobre os presos tratados en Galicia", sinalou o titular do departamento autonómico, a preguntas dos xornalistas nun acto en Santiago, en alusión á cifra de 74 reclusos que, segundo os datos do Goberno, publicados na páxina web do Ministerio de Sanidade, están a recibir o tratamento na comunidade.

Sobre os avances da instrución xudicial, Vázquez Almuíña dixo que os dous altos cargos investigados na causa, por supostos delitos de prevaricación e homicidio imprudente, "xa fixeron unha rolda de prensa precisamente informando". "Non cambia nada, absolutamente nada", subliñou.

Respecto diso, defendeu que a Xunta segue "dicindo o mesmo": "Estamos encantados de que se realicen canto antes todas as dilixencias, todas as declaracións", indicou, ao asegurar que a consellería "sempre" apostou "por chegar ata o final con todos os tratamentos" e con "todos os pacientes".

Así, o conselleiro valorou que "se fixo un labor importante" e opinou que Costas, na comparecencia desta xornada, deu conta de "algo que estaba xa coñecido".

No que respecta á situación nos centros penais galegos, o responsable de Sanidade criticou que lle deu "bastante pena que se utilice un tema dramático, unha enfermidade tan grave, para facer outro tipo de promocións que nada ten que ver co importante, que é coidar pola saúde dos cidadáns".

QUE SE RESOLVA "CANTO ANTES"

"O que queremos é canto antes que se resolva, porque é demasiado tempo", engadiu. Ao seu xuízo, "ao longo das declaracións demostrouse en todo momento que --os altos cargos-- actuaron baixo un estrito coñecemento e dando un resultado, un tratamento, o que era necesario en cada momento".

Cuestionado sobre se cre que o procedemento seguirá e finalmente abrirase xuízo oral, como espera a plataforma, o conselleiro de Sanidade respondeu que "non", e sentenciou ter "claro que non é así".

E, para terminar, a continuación, reiterou que "a plataforma hoxe" e "este señor" que exerce como portavoz da mesma "debería pedir desculpas polos datos que deu falsos sobre tratamentos aos presos en Galicia". "Sería importante e non utilizar o sufrimento dos pacientes", finalizou.