O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, avisou de que "existe a posibilidade desde o punto de vista xurídico" de convocar as oposicións de educación "sen ningún tipo de inseguridade", polo que censura que se a Xunta "non o fai é porque non quere".

"E se non quere facelo, o que está a facer é negar un dereito fundamental básico", reprochou Villares sobre o que considera unha negativa á mellora da calidade educativa.

A preguntas da prensa este venres, Villares insistiu no exposto nos últimos días de que os populares "fan reféns aos opositores dunha situación da que non teñen culpa", que é "a inacción do Goberno".

Respecto diso, lamenta que os populares vinculen a convocatoria desas oposicións á aprobación dos Orzamentos Xerais de Estado (PGE), "a pesar de que fai falta ese persoal", "única e exclusivamente para chantaxear ao resto de grupos políticos".

De tal forma, Villares considera que existe "un marco mínimo de carácter xurídico que lle permite en condicións de seguridade xurídica sacar adiante as oposicións", posto que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) "quedan prorrogados automaticamente o 1 de xaneiro".

A continuación, Villares lamenta que os populares "están a frustrar as expectativas" de miles de opositores, mentres o Goberno "é libre de aumentar a oferta sobre o ano pasado" de prazas existentes.