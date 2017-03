O PSdeG alertou este venres do "retroceso importantísimo" en materia de igualdade entre homes e mulleres desde a chegada de Alberto Núñez Feijóo a San Caetano, á vez que reprochou á Xunta o seu "incumprimento" dos plans específicos nos ámbitos sanitario e educativo.

Así o dixo en rolda de prensa a portavoz de Igualdade dos socialistas no Parlamento galego, María Pierres, flanqueada polos responsables de Sanidade e Educación, Julio Torrado e Luís Álvarez, respectivamente.

En concreto, a deputada pontevedresa denunciou o incumprimento do primeiro plan de actuacións de igualdade nos centros educativos, tendo en conta que faltan tanto os materiais como a formación de docentes e alumnos en coeducación. "A Xunta cre que é suficiente coa redacción do plan?", preguntouse, para incidir no necesario "compromiso" para a posta en marcha destas actuacións.

Algo similar ocorre, como desvelou, co plan de atención integral da saúde das mulleres, pois non se ten "constancia" da súa aplicación. Así é que pediu ao Goberno galego coñecer a súa planificación para unha atención específica á saúde feminina e a creación dunha comisión parlamentaria para deseñar "as liñas específicas" dun novo programa.

Ambos os asuntos, do mesmo xeito que a situación das mulleres no mercado laboral, serán abordados polos socialistas no próximo pleno, que coincide coa celebración do Día Internacional da Muller.

"INTOLERABLE"

Ao fío destas cuestións, Pierres censurou as palabras dun eurodeputado polaco que xustificou que as mulleres deben cobrar menos que os homes pola súa "menor intelixencia" e "maior debilidade".

Son, dixo, unhas declaracións "provocadoras e intolerables" que, sumadas ao autobús que desde Madrid "atenta contra a tolerancia e a diversidade sexual e de xénero", pon de manifesto que "queda moito por avanzar e por conseguir".