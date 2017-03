O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, afeou ao PSOE que Xulio Ferreiro, "tan inútil e mal alcalde como hai un mes", siga gobernando A Coruña, unha vez finalizado "o sainete dos orzamentos" e despois de que a moción de confianza que abriu a porta a desaloxar o rexedor de Marea Atlántica non desembocase nunha alternativa.

"Ferreiro segue sendo tan inútil e tan mal alcalde como hai un mes, pero segue sendo alcalde grazas ao PSOE", sentenciou Tellado, nunha rolda de prensa na que pediu aos socialistas coruñeses se limiten a "ver, ouvir e calar", e que "non critiquen máis a Ferreiro porque é alcalde grazas a eles".

"O que Ferreiro non conseguiu negociando cos seus socios preferentes, logrouno grazas á indefinición do PSOE, que primeiro lle deu confianza para gobernar sen gañar as eleccións e despois retiroulla sen ofrecer unha alternativa de goberno", agregou, para engadir que os cidadáns teñen que saber que o PSOE é "responsable" da situación da cidade.

Tellado esgrimiu que na política galega só hai "dúas alternativas", o "populismo" ou "os gobernos de rigor", e lamentou que o PSOE decidise "botarse en mans do populismo", aínda que "en moitos lugares só serviulles para fragmentarse ou achegarse a gran velocidade cara á irrelevancia".

A modo de exemplo, sinalou que "máis que nunca" os socialistas son "os responsables" de que "o populismo" goberne localidades como A Coruña e Ferrol. De feito, subliñou que el preguntaría ao alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, como pode dar "leccións de ética e moral" cando goberna co apoio "de dous tránsfugas do PSOE" incumprindo "o pacto antitransfuguismo".

En canto ao PP coruñés, defendeu o seu traballo para ser "unha alternativa seria e rigorosa". Avanzou tamén un congreso de "renovación" para "o nacemento de novos liderados". "O PP non ten ningunha responsabilidade de que Ferreiro sexa alcalde, o é en contra dos seus votos e da súa decisión, pero sentámonos cun PSOE enrocado nunha postura de incoherencia absoluta", esgrimiu.

"POPULISMO OU GOBERNOS DE RIGOR"

Nesta conxuntura, contrapuxo o "populismo" das "cidades do cambio a peor" ou os gobernos "de rigor" e "responsables" como o que encabeza Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta.

Do seu "goberno estable", destacou que contribuíu coas súas políticas ao crecemento económico da comunidade e ao descenso do emprego. Tamén subliñou a "marca de exportación" das firmas da comunidade.

"Esta é a diferenza entre gobernos que non saben o que son, de onde veñen ou onde van, e gobernos con proxecto, responsabilidade e o respaldo dunha maioría detrás de si", aseverou.