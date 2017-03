O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, descartou a creación dunha taxa turística en Santiago, xa que considera que sería "un erro" tanto para a cidade como para o conxunto de Galicia porque a comunidade aspira a "atraer turismo" e esa medida "podería ter o efecto contrario".

Así o expresou o titular da Xunta este venres ao termo da súa reunión co alcalde de Santiago, Martiño Noriega. A creación da coñecida como 'taxa turística' para a capital galega foi un dos puntos tratados no encontro a proposta do rexedor compostelán, quen lembrou que a competencia en Turismo é autonómica e que desde o concello están "satisfeitos" con abrir o debate sobre a súa creación.

Para Feijóo, en Galicia non existe un "problema de 'overbooking' turístico" a pesar da "cifra histórica" de visitantes alcanzada o pasado ano. Por tanto, defendeu que o obxectivo da comunidade "é atraer turismo" e a creación dunha taxa que grave as pernoctaciones "podería ter o efecto contrario".

E é que, segundo o presidente galego, se se decide crear este imposto "debería porse en toda a comunidade autónoma" e "non hai oportunidade de facelo en Lugo ou Ourense" porque non todos os lugares de Galicia reciben o mesmo volume de visitantes que a capital galega.

Ademais, de crearse exclusivamente para Santiago, á cidade "non lle beneficiaría que o teña ela e non os concellos limítrofes". "Unha taxa turística nestes momentos para Galicia e Santiago non interesa. Non é un debate para atraer turismo", apostilou.

NORIEGA DEFENDE UN "MODELO CONVIVENCIAL"

Pola súa banda, o alcalde santiagués agradeceu que se "abra o debate" sobre esta cuestión a pesar de que a postura que defende o consistorio compostelán é "outra", xa que entende que é preciso "establecer un modelo convivencial" que "reparta as cargas" que implica a afluencia turística na cidade.

"Establecemos un diálogo con argumentos e contraargumentos", manifestou Noriega, para logo recoñecer que Turismo é "unha competencia autonómica" e que o "espazo de consenso" entre Xunta e concello "non pode ser absoluto".

"Santiago é un como un equipo de canteira que xoga nas grandes ligas", reiterou o rexedor, que cre que a capital galega debe establecer "modelos equiparables" aos de "outras cidades europeas" que xa aplican a citada taxa turística.