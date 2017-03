A dirección de Nueva Pescanova sostén que a súa proposta de convenios colectivos para as plantas de elaboración e frigoríficos do grupo, non afecta os postos de traballo e as condicións laborais dos actuais traballadores senón só aos novos contratados, aos que, en todo caso, propón salarios e condicións que "melloran" o convenio do sector.

Nun comunicado, que trasladou este xoves ao persoal, a empresa asegura que na negociación, pola que houbo "preto de 100 reunións desde o 31 de marzo de 2016", trata de conseguir convenios propios "baixo as premisas de mantemento do emprego e mellora da competitividade e flexibilidade, de forma que se garanta a viabilidade e sustentabilidade futura de todos os seus centros".

De acordo co comunicado, a proposta da empresa garante o emprego de "todos e cada un" dos traballadores, propón unha subida salarial anual do 0,75% para 2016 e do 1% a partir de 2017 --cun 0,25% adicional por ano se se cumpre o Ebitda--, mantén a antigüidade en trienios, e aumenta os pluses de tarde, noite e crea outro de domingo.

Neste marco, sostén que mantén o poder adquisitivo, xa que sitúa o aumento salarial en entre o 2,15 e o 2,65% --entre a subida fixa, a variable e a antigüidade-- e engade unha 'cláusula de garantía' no caso de que a inflación anual (IPC) sexa maior do 2,5% --a revisar cada tres anos--.

Tamén sinala que "se crean táboas de grupos profesionais" a partir das que os traballadores poderán acceder a novos postos a medida que melloren a súa formación e experiencia.

Mantense, así mesmo, o número de horas traballadas anuais e as xornadas e quendas de cada centro de traballo, aínda que se creará unha cuarta quenda "que incluirá sábados e/ou domingos" nos centros industriais, postos que cobrarán un plus de domingo e que serán cubertos cos novos empregados ou os actuais que se queiran unir de forma voluntaria.

Finalmente, a dirección avanza que, cando se alcance un acordo, creará un plan de emprego estable co que "se pretende xerar uns 80 novos empregos no próximos tres anos entre os centros de traballo industriais e de oficinas" de Galicia.

AFEA AS MOBILIZACIÓNS

Con todo iso, a empresa recalca que a súa proposta "mellora" as condicións do convenio do sector --xa que este non contempla plus de antigüidade nin subidas de nivel e aplica un aumento salarial do 1,8% para 2017--, e advirte de que este convenio sectorial, "por imperativo legal, deberá ser aplicado automaticamente se non existe un acordo na negociación" dos convenios propios antes de que entre en vigor.

O preacordo do convenio colectivo de produtos elaborados do mar con procesos de conxelación e refrixeración, foi asinado o pasado 20 de febreiro e elevarase a definitivo se no período de 15 días ningún dos asinantes comunica o contrario.

Neste contexto, Nueva Pescanova afea aos sindicatos a súa proposta de mobilizacións, onde CC.OO. convocou paros parciais durante o mes de marzo na parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo; e CIG, UXT, USO e CUT exporán na asemblea deste sábado a posibilidade de facer folga.

Todos os sindicatos rexeitan a proposta ao entender que pretende "rebaixar" e "precarizar" as condicións laborais dos traballadores.

"Vémonos obrigados a realizar un chamamento aos representantes dos traballadores e aos sindicatos para que actúen de maneira responsable, informando de maneira veraz e rigorosa aos traballadores", apunta no comunicado a empresa, que desde o inicio das negociacións defende que os salarios deben axustarse "á realidade" para permitir contratacións e garantir a viabilidade do grupo.