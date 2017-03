O conselleiro de Educación insiste na vontade da Xunta de convocar a OPE pero vincúlaa á certeza xurídica

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insistiu este venres en que a Xunta deu "todos os pasos" precisos para convocar a Oferta de Emprego Público para docentes, aínda que advertiu de que é necesario "ter certeza xurídica" coa lei de orzamentos a nivel estatal para dar garantías aos aspirantes.

En declaracións aos medios tras participar nun acto na Universidade de Vigo, o conselleiro lembrou que o goberno galego fixo canto está "na súa man" para sacar adiante a convocatoria, e mesmo deu xa unha cifra na mesa sectorial: 1.043 prazas.

Con respecto ás críticas dos sindicatos, Román Rodríguez afirmou que "é un clásico e sempre se di que as prazas son insuficientes en calquera proceso selectivo". A ese respecto, lembrou que Galicia ten "o mellor cociente profesor/alumno e a taxa de interinos máis baixa de calquera Comunidade Autónoma".

"Temos un persoal ben dimensionado, pero aínda así queremos dotar ao profesorado de máis seguridade, e por iso impulsamos a OPE", incidiu. No entanto, recoñeceu que "para poder concretar" a convocatoria hai que "esperar a que haxa certeza xurídica" no ámbito estatal, en alusión a un acordo no Congreso para aprobar a lei de orzamentos, e sinalou a súa confianza en que "para mediados de abril" estea "despexado" ese camiño.

Do mesmo xeito que xa fixo o presidente Núñez Feijóo, o titular de Educación apelou ao "respecto" aos opositores, porque "é moi frustrante" presentarse a un exame "e que logo ese exame non valla para nada". "Non é algo hipotético, é algo que xa ocorreu noutras comunidades, como Andalucía, onde houbo procesos selectivos anulados", apostilou.

"Hai que ser tremendamente respectuosos e non xogar cos opositores, se non darlles certezas. No ámbito autonómico xa as temos, e esperamos que cheguen no ámbito estatal para desenvolver o programa con normalidade", concluíu.