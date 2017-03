En Marea e BNG consideran que os recursos para loitar contra as violencias de xénero, que se manifestan de diferentes formas, "non son suficientes" e, en consecuencia, esixiron ás administracións públicas "implicación real".

En concreto, ambas as organizacións políticas realizaron estas peticións en dous actos celebrados na capital galega. Os máis madrugadores foron os membros de En Marea, quen se reuniron este venres ás 10,30 horas na Praza de Abastos para demandar "igualdade efectiva entre homes e mulleres".

Para a senadora de En Marea María Vanessa Angustia Gómez, o principal problema son os "recortes". "É importante facer políticas de igualdade, de educación, de prevención, de formación e denunciar", subliñou, para logo facer fincapé en que "se non se orzamenta non hai recursos" para combater a violencia de xénero.

Neste sentido, aseverou que os problemas "non se resolven" só "falando" e, por iso, non lle "convence" o pacto de Estado contra a violencia de xénero, xa que sostén que "non hai compromiso para sacalo adiante".

Así mesmo, asegurou que existe unha "correlación" entre o "repunte" de casos de violencia machista e a chegada do Partido Popular ao Goberno.

"SISTEMA PATRIARCAL"

Xusto unha hora máis tarde, no céntrico bar SCQ, o BNG trasladou cales son os dous alicerces fundamentais sobre os que asentará a súa loita contra a violencia de xénero. En primeiro lugar, centrarase nas situacións machistas froito do "sistema patriarcal no ámbito laboral" e, en segundo lugar, na "loita individual" de cada unha das mulleres para combater as "desigualdades" que padecen no seu día a día, así como na "loita colectiva".

No acto do Bloque interviñeron dúas mulleres que sufriron acoso laboral: Maribel Coto e Nélida Pisco, quen relataron aos presentes a situación que viviron. A primeira, sinalou, sufriu acoso durante "un ano e medio" por parte dos "xefes" da súa empresa: primeiro "sexual" e, posteriormente, "laboral".

Este feito causoulle unha "crise nerviosa", a cal lle obrigou a pedir unha baixa laboral. Aínda que Maribel Coto puxo esta situación en coñecemento da empresa, lamentou, non obtivo ningún resultado por parte desta. "O importante é a loita", reivindicou.

Pola súa banda, Nélida Pisco, que traballa no sector do transporte, denunciou que os seus problemas comezaron cando deu a luz, pois, debido a cuestións médicas, a súa filla necesitaba leite materno. Ante este feito, explicou, a empresa díxolle que se fose para casa e que logo volvese, polo que se viu obrigada, asegurou, a reclamar o que era seu. É máis, subliñou que tivo que levar ao xulgado tanto a petición de redución de xornada como as súas propias vacacións.

Tras estas dúas intervencións, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, apostou por "pór rostro" á violencia machista, que se manifesta de moitas formas, e por "acabar coa impunidade". E é que sostén que o acoso sexual e o acoso por razón de sexo están "moi presentes" aínda que "invisibilizados".

"SEN FEMINISMO NON HAI NOVA POLÍTICA"

Esta opinión tamén foi compartida, xusto unha hora antes, pola concelleira de Igualdade de Compostela Aberta, Marta Lois: "Sen feminismo non hai nova política", defendeu, xusto antes de animar á cidadanía a participar na manifestación que se celebrará este domingo 5 de marzo en Santiago.

A edil compostelá tamén se referiu a a brecha salarial entre homes e mulleres, a cal, remarcou, "séguese perpetuando" en Galicia e ascende a un 23,4 por cento. "As mulleres gañamos de media 5.200 euros menos que os homes, e temos que traballar case nove anos máis para alcanzar a mesma pensión que eles", lamentou.

Por esta razón, apostou por "unir esforzos" e por ver o feminismo como "unhas ferramentas imprescindible" tanto para a "transformación social" como para "alcanzar a igualdade".

A esta opinión uniuse a senadora de En Marea María Vanessa Angustia Gómez, quen precisou que, no 92 por cento dos casos, son as mulleres quen se dedican aos coidados de dependencia.

17 MULLERES ASASINADAS

Tamén lembrou que, desde que empezou o ano, un total de 17 mulleres foron asasinadas as súas parellas ou exparejas en España. "Razón suficiente para saír á rúa este domingo", proclamou a senadora, quen tamén animou á cidadanía a apoiar o paro internacional convocado para o mércores día 8 de marzo.

"Non só exércense violencias machistas cando se nos asasina, senón tamén cando se nos precariza, cando se nos deixa en segundo lugar e cando non podemos ocupar, a través do noso traballo, o espazo público que nos corresponde", denunciou María Vanessa Angustia Gómez.

Esta opinión foi compartida, xusto unha hora máis tarde, pola portavoz nacional do BNG, quen apostou por "incrementar as sancións" a aquelas empresas que "vulneran a igualdade de xénero". "Se as administracións públicas non dan exemplo é imposible avanzar neste ámbito", aseverou.

Tamén considera a parlamentaria do Bloque que os recursos da Xunta e do Estado destinados a loitar contra a violencia de xénero son "insuficientes". De feito, asegurou que "o único recurso" que queda ás mulleres para loitar contra o acoso sexual son os "xuízos".

Nesta mesma liña, Pontón lamentou que "a maior parte destes casos" acaben "no silencio e na impunidade". Por iso, apostou por protocolos "eficaces" e por unha "implicación real" das empresas, as administracións e o poder xudicial.

"FEMINIZACIÓN DA POLÍTICA"

A "feminización da política" tamén foi outro dos asuntos tratados no acto de En Marea. E é que a concelleira de Lalín Lara Rodríguez Pena, única edil da Plataforma Aberta Cidadá (APAC) no municipio, considera que feminizar a política é "fundamental".

Pola súa banda, a deputada de En Marea Paula Quinteiro recoñeceu o traballo das organizacións e colectivos feministas e lembrou que as mulleres lograron "darlle a volta" á reforma da Lei do Aborto e "derrotar" ao exministro de Xustiza Alberto Ruiz Gallardón.

De igual modo, a parlamentaria cargou contra os autobuses da asociación Hazte Oir debido ás "mensaxes de odio" que trasladan á cidadanía e fixo fincapé na necesidade de defender os dereitos das persoas transexuais.

Pola súa banda, Sara Torreiro, de Foro Galego, asegurou que a perspectiva de xénero atravesa todo o programa e todas as políticas de En Marea. Con todo, recoñeceu que hai que facer "autocrítica" e que "quedan moitas cousas por facer".