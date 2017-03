O PP oponse a pedir ao Goberno que os sobres dos xulgados de violencia machista non leven o membrete específico

Os votos do PPdeG en comisión parlamentaria rexeitaron este venres pedir ao Goberno que os sobres dos xulgados de violencia de xénero non leven o membrete específico, a fin de garantir a "discreción" tanto ás vítimas como ás testemuñas, e mesmo aos homes que poidan ser acusados en falso.

Así o defendeu a deputada socialista Patricia Vilán, e recibiu o apoio do resto da oposición. Juan Merlo (En Marea) considerou "recomendable" eliminar toda "etiqueta" que poida carrexar un "estigma" e Luís Bará (BNG) fixo fincapé na necesaria protección do dereito á "intimidade" e á "confidencialidade".

Por parte dos populares, Paula Prado mostrouse conforme con dotar de "maior discreción" ás notificacións xudiciais, pero defendeu que o órgano que debe ser advertido diso non é o Goberno, senón o Observatorio contra a violencia doméstica e de xénero.

Nesta entidade están representados tanto o propio Executivo --a través dos ministerios de Justicia, Sanidad e Interior--, como o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), as comunidades con competencias en Xustiza, a Fiscalía Xeral do Estado, o Consello Xeral da Avogacía Española e o Consello Xeral de Procuradores.

Non é, por tanto, como sinalou Patricia Vilán, un órgano "executivo", de modo que defendeu que debe ser o Ministerio de Justicia quen realice o cambio nos sobres. Con todo, en aras a chegar a un acordo, ofreceu incluír no seu texto que tamén fose notificado o Observatorio, algo que Paula Prado non aceptou.

DANOS DOS TEMPORAIS

A mesma sorte correu unha proposición non de lei impulsada por Luís Bará para pedir á Xunta unha avaliación dos daños producidos polos últimos temporais, así como que sancione ás eléctricas por "o tardío e deficiente operativo de resposta" para minimizar os efectos dos cortes de servizo.

Así mesmo, o nacionalista reclamou que o Goberno galego aprobe axudas para os concellos, fogares e empresas que sufriron perdas como consecuencia desa climatoloxía adversa.

Pese ao apoio de PSdeG e En Marea, o deputado do PPdeG Alberto Pazos Couñago lembrou que xa se está avaliando a actuación das eléctricas e que a Xunta non pode asumir o que corresponde ás aseguradoras. Iso si, sostivo que está "a velar" polo interese dos consumidores.

En canto á posibilidade de habilitar fondos para os concellos, indicou que "non se pediron", como si ocorreu o ano pasado, e apuntou que se trata dun labor que corresponde a "as deputacións".

UNANIMIDADE POLO SOFTWARE LIBRE

Finalmente, na mesma comisión, pechouse un acordo unánime para pedir á Xunta que "favoreza" que todos os concellos galegos posúan software libre e que "impulse" iniciativas formativas para que o persoal aprenda a usalo.

E é que, como argumentou Carmen Santos (En Marea) na defensa desta proposición non de lei, entre outros "beneficios", este sistema "reduce custos".