O Grupo Parlamentario de En Marea abordou este venres nunha reunión co Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular --entidade de cooperación transfronteiriza-- a necesidade dunha estratexia industrial para Galicia ante a "falta absoluta" de políticas da Xunta.

Tras o encontro, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, e o secretario xeral do Eixo, Xoán Vázquez Mao, compareceron en rolda de prensa onde deron conta de que coinciden no diagnóstico da ausencia de políticas industriais para Galicia, aínda que poidan diferir nas receitas a aplicar.

Neste sentido, Villares avoga por promover unha "verdadeira" estratexia industrial para a Comunidade galega que "cre dinamismo económico", así como emprego de calidade, que estea vinculada a unha política de coordinación de infraestruturas a nivel de aeroportos, tren e portos. Todo eles, mediante "sinerxías" na Eurorrexión entre Galicia e Portugal.

Pola súa banda, o representante do Eixo Atlántico incidiu nas demandas xa realizadas por esta institución nos últimos tempos como o impulso á conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense, o saída sur do tren de alta velocidade en Vigo e o desenvolvemento do porto seco de Monforte.

"NON HAI DESLOCALIZACIÓN", SENÓN FALTA DE ATRACTIVO

Así mesmo, Xoán Vázquez Mao deixou claro que "non hai ningunha política de deslocalización" de empresas que se vaian de Galicia a Portugal, senón que simplemente o país luso capta máis compañías porque ofrece mellores condicións, pois hai unha "absoluta falta de atractivo para investir en Galicia".

A modo de exemplo, referiuse a que empresas como Tesla, Microsoft ou Bosch non é que existisen en Galicia e marchen a Portugal, senón que decidiron implantarse alén da fronteira polas vantaxes que ofrece.

Na súa intervención, o secretario xeral do Eixo Atlántico narrou todas as vantaxes competitivas que ofrece o Norte de Portugal ás empresas como un aeroporto de referencia conectado con portos e polígonos industriais, así como portos secos en funcionamento.

Unha cuestión que confrontou coa falta de coordinación aeroportuaria existentes en Galicia, coas cidades "a labazadas", mentres que "non existe o porto seco de Monforte" e "non existe a Plisan de Salvaterra". Tamén pide que esa coordinación exista cos portos portugueses e o aeroporto de Sá Carneiro.

Ademais, Vázquez Mao lembrou que recentemente enviou unha misiva ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na que lle facía ver o "gran engano" que supón a aposta polo AVE, xa que non ten sentido a súa posta en marcha en toda a fachada atlántica para facer paradas entre cidades cada 80 quilómetros. Por iso, reclama unha liña de tren de entre 150 e 180 quilómetros por hora que estruture ás cidades.