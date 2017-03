Os populares galegos celebrarán este sábado en Santiago un acto de "homenaxe" á muller, con motivo da celebración do seu Día Internacional o 8 de marzo, no que participará o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e no que a formación ratificará o seu rexeitamento ás "cotas" e a súa aposta por recoñecer o "mérito e capacidade" das mulleres "sen ningún límite".

"Esa é unha das esencias que queremos concretar nesta xornada", explicou o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, quen presentou ante os medios esta xornada, que arrincará sobre as 10,00 e prolongarase ata as 13,00 horas. A clausura correrá a cargo da secretaria xeral de Igualdade e coordinadora de área na Executiva popular, Susana López Abella, e de Feijóo.

Ao longo da mañá, contarase coa participación de membros do Goberno autonómico, do Goberno central, dos municipais, das Cortes e da Cámara autonómica para contar as súas experiencias e facer un repaso dos avances que se produciron en igualdade nos últimos tempos, así como das vías para seguir avanzando.

Tellado aproveitou a súa intervención para ratificar o rexeitamento do seu partido ás cotas, ao entender que pode supor "unha cuestión limitativa". Ao seu xuízo, é "errado" pensar que "o debate da igualdade pódese reducir a cotas". "O que non pode é haber teitos de cristal e as mulleres teñen que acceder a calquera posto en base ao seu mérito e capacidade", defendeu.

QUE NON HAIA QUE FACER ESTE TIPO DE ACTOS

A modo de exemplo, referiuse a as mulleres populares que ocupan postos de relevancia no Executivo autonómico, ou que son ministras ou alcaldesas. A todas elas renderase homenaxe no acto deste sábado, aínda que tamén ás súas compañeiras que, baixo outras siglas, "enriquecen o debate público".

O dirixente popular defendeu que os políticos deben dar "exemplo" con este tipo de accións, aínda que manifestou que o obxectivo último é que actos como o deste sábado non teñan que producirse, xa que sería un indicativo de que se estipulou "unha igualdade real e efectiva".