A Fiscalía pide 39 anos de cárcere para o home acusado de asasinar á súa esposa no CHUO

A Fiscalía solicita unha pena de 39 anos de cárcere para Aniceto P., o home acusado de asasinar á súa muller, Isabel Fuentes, cando estaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en maio de 2015.

No seu escrito de acusación, o fiscal Julián Pardinas reclama 14 anos por intento de asasinato e 25 anos por asasinato consumado. Así, en canto á primeira das penas, considera que o acusado "golpeou reiteradamente" cun martelo á súa muller na zona lateral dereita da súa cabeza, na súa vivenda de Pazos (Verín) a noite do 1 de abril de 2015 despois de que quedase durmida nun sofá cando vía a televisión.

No texto, o fiscal tamén sinala que, ao crer que acabara coa vida da súa esposa, o acusado "dispúxose a preparar a vivenda co fin de aparentar que foran vítimas dun roubo e eludir a acción da xustiza". Así, sinala que rompeu o cristal da porta de acceso á cociña, desordenou o interior e rompeu varios maceteiros.

Tras iso, ás 00,30 horas do 2 de abril, dirixiuse ao domicilio dos seus veciños pedindo auxilio. Os servizos do 112 constataron que a muller estaba viva e foi trasladada de urxencia ao CHUO.

O escrito do fiscal tamén considera que o 8 de maio de 2015, o acusado "aproveitou" que tanto a súa muller como a compañeira de habitación estaban durmidas para asestarlle dúas puñaladas "cun coitelo de cociña", unha das cales lle custou a vida. Por este asasinato consumado reclama a máxima pena, 25 anos.

Tras a agresión mortal, o procesado deuse a si mesmo varias puñaladas no abdome, brazo esquerdo e pescozo, que lle provocaron unha hemiplexía e infarto cerebral. Segundo o escrito, estas lesións "non afectan" á súa capacidade de comprensión, a pesar de que o procesado "pretende presentarse máis danado do que realmente está".

A Fiscalía tamén reclama unha indemnización para os herdeiros de Isabel Fuentes de 6.000 euros, así como o pago de 40.997,52 euros ao Servizo Galego de Saúde (Sergas).

COMPARECENCIA NO XULGADO

O pasado mes de novembro Aniceto R. acudía aos Xulgados de Verín para ser informado os cargos polos que se lle acusa. Nesa ocasión, o detido acolleuse ao seu dereito a non declarar "para non facelo mal", segundo precisou naquel momento a acusación particular.

Desde un primeiro momento a Garda Civil descartou a tese dunha agresión por roubo, xa que non atoparan a porta forzada e as investigacións apuntaban a unha posible agresión por parte do marido.

Con todo, a xuíza encargada do caso non ditou orde de afastamento do marido, que nunha visita á súa esposa apuñalouna e posteriormente se autolesionou coa mesma arma, provocándose feridas que lle produciron un ictus.