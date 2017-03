Carmen Santos (En Marea) e Juan Manuel Díaz Villoslada (PSdeG) denunciaron este venres na Cámara "incumprimentos" da Xunta da súa propia Lei de transparencia, por non facilitar datos sobre as 'tarxetas black" dos seus altos cargos e por non publicar un informe sobre o cumprimento dos acordos parlamentarios.

En primeiro termo, o deputado socialista criticou que o Goberno galego non publicou o informe correspondente a 2016, o que debería ser o primeiro, pois a citada normativa entrou en vigor o 7 de marzo dese exercicio.

A resposta deulla a directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Blanca García-Señoráns, quen alegou que o pasado ano foi "atípico" pola celebración de eleccións autonómicas. E é que, como relatou, o 2 de agosto disolveuse a Cámara e non se constituíu ata o 21 de outubro.

Con todo, Villoslada esixiu coñecer o cumprimento dos acordos pechados neses aproximadamente seis meses de operatividade do Pazo do Hórreo, unha petición que non foi satisfeita polo alto cargo.

"En 2017 darase cumprimento" ao precepto que obriga a informar respecto diso, replicou García-Señoráns, quen si ofreceu datos sobre os 70 acordos aprobados nesta X Lexislatura --ata o 1 de marzo--. "O grao de cumprimento é do 50 por cento", destacou, e apuntou tamén que outro 45 por cento está "parcialmente" cumprido ou "en progreso".

TARXETAS BLACK

En canto ao outro punto, Carmen Santos censurou que a Xunta non deu información a un cidadán que remitiu varias preguntas sobre o uso de 'tarxetas black' entre os altos cargos da administración, ata o punto de que chegou a recorrer ao Valedor do Pobo.

A instancias do alto comisionado e "sete meses despois", proseguiu a deputada, a Consellería de Facenda limitouse a responder que nese departamento non existían.

"Poucas leccións poden dar vostedes en materia de transparencia á Xunta", respondeu ás críticas de Carmen Santos a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, quen esgrimiu "o firme compromiso" do Goberno galego co incremento de "os parámetros de accesibilidade".

E, sen responder á pregunta de se existen 'tarxetas black' para os cargos do Executivo autonómico, reivindicou que non se recibiu "ningún requirimento de máis información".

En concreto, "o máximo órgano de control externo" do cumprimento dos compromisos da Xunta en materia de transparencia "avalou" a súa resposta ao cidadán. "Por moito que a vostede non lle guste, está ratificado por quen o ten que ratificar", resolveu.

A intervención da directora xeral molestou a Carmen Santos, quen non dubidou en cualificar ao PP como "o partido máis corrupto da historia do país e de Europa", e iso motivou a entrada no debate de Paula Prado para esixir que non se meta a todos os seus compañeiros de filas "no mesmo saco" que a outros que tiveron comportamentos "reprobables".