O TS absolve ao fillo do avogado Pablo Vioque de tráfico de cocaína ao non aceptar as escoitas telefónicas

O Tribunal Supremo absolve a Pablo Vioque Lages, o fillo do avogado de narcotráficantes Pablo Vioque, da condena de seis anos e medio de prisión imposta pola Audiencia Provincial de Madrid por un delito de tráfico de cocaína, ao entender que as escoitas telefónicas, a única proba que había contra el, carecía de indicios relevantes para sustentar esta intervención. Ademais, outros dous condenados tamén foron eximidos de responsabilidade.

A Sala Segunda da Sala do Penal anulou esta condena de novembro de 2015 porque as intervencións telefónicas ordenáronse, o 5 de febreiro de 2013, "presumindo" que existía unha organización de narcotraficantes, á que pertencían, asentada en España con base en Madrid destinada a importar cocaína de América Latina, "preferentemente por vía marítima" e distribuíla a países de Europa do Leste e Rusia.

A sentenza da que foi relatora o maxistrado Perfecto Andrés Ibáñez explica que debido a que estes datos que conforman a "hipótese de partida" --considerados "banais" polo alto tribunal-- "non din nada que poida valorarse" e por tanto non xustifican "a invasión" dun ámbito de dereitos fundamentais como o protexido polo segredo das comunicacións.

Para o alto tribunal, o que trasladou a Policía ao Xulgado de Instrución Central 3 da Audiencia Nacional que autorizou as escoitas nun auto de 18 de febreiro de 2013 --que remitiu a causa unha vez concluída a súa investigación á Audiencia Provincial de Madrid--, "non pasou de ser a mera afirmación da posible existencia dun tráfico de cocaína, que pola falta de indicios de sustento dalgún valor, se podería servir para persistir na investigación policial".

Así mesmo, engade que estes datos non deberon ser tomados en consideración polo maxistrado", antes de que dita investigación "se producise cun resultado estimable".

HAI QUE OFRECER "DATOS BEN OBTIDOS"

"O que hai que ofrecer ao xulgado é unha razoable sospeita de delito con apoio en datos ben obtidos e dotados de certa obxectividade, isto é, intersubxetivamente comunicables e tratables, que é o que a faría utilizable como hipótese de traballo", subliñan a sentenza, ao mesmo tempo que lembra que a concreción de datos para a solicitude dunha escoita telefónica é unha "esixencia constitucional".

A Sala tamén destaca que, aínda que o Tribunal Constitucional e o propio TS admitiron a motivación 'per relationem' --é dicir por remisión ao oficio policial (un modo de operar, certamente, pouco rigoroso)--, o auto dispondo esta inxerencia ten unha "pésima calidade".

"Faltaría mesmo unha referencia digna de tal nome, isto é, suxestiva dunha previa consideración xudicial da información recibida dotada da mínima seriedade", di o Supremo. Por iso, o Tribunal Supremo conclúe que dar por "bo tal cuestionable forma de motivación" suporía validar "un verdadeiro baleiro de información relevante".

VULNERACIÓN DO SEGREDO DAS COMUNICACIÓNS

O Supremo tamén absolve a José Rafael Arrats Prats e a Carlos Cuenca Garrido, condenados a seis anos e dous meses de prisión, porque tiveron como causa exclusiva as escoitas que se fixeron con vulneración do dereito constitucional ao segredo das comunicacións.

No entanto, mantén as condenas para Ricky Carrasquilla --cinco anos de cárcere, aínda que se lle aplicou a atenuante de confesión--, Juan Carlos Suaza e Giovanni Mercurio --seis anos de prisión para cada un-- , xa que non recorreron esta sentenza.

Vioque foi detido a principios do mes de xullo de 2013 en Madrid e enviado a prisión xunto a outras catro persoas. Nesta operación, os axentes incautáronse de alixo de 4,6 quilos de cocaína que Mercurio levaba encostado ao seu corpo e pernas nunha especie de chaleco.