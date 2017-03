A Universidade de Vigo denunciou este venres o bloqueo "político" do desenvolvemento do Campus do Mar nos terreos da antiga ETEA, e confirmou que, a poucas semanas de que se resolvan as convocatorias de axudas europeas vinculadas a esta iniciativa, estúdanse localizacións alternativas porque "non se vai a renunciar aos fondos".

Así o manifestou, en declaracións aos medios, o reitor de Vigo, Salustiano Mato, quen recoñeceu que non entende a posición do alcalde, Abel Caballero, de "inviabilizar" un proxecto "por cuestións políticas", cando si é viable técnica e legalmente, e tras 6 anos de traballo por parte da institución académica.

Mato lembrou que se tentou a cesión directa dos terreos por parte da Xunta, "pero non foi posible por temas legais ligados ao patrimonio e á situación do convenio asinado (en alusión ao acordo asinado entre Concello, Xunta e Zona Franca cando se adquiriron os terreos)". Tampouco foi técnica nin legalmente posible a permuta, polo que se recorreu a Zona Franca, "acredora e propietaria", para que reclamase os edificios e logo cedéseos á Universidade.

"Fíxose posible tecnicamente, e se inviabiliza por unha cuestión de tipo político", lamentou, á vez que subliñou que as reclamacións do alcalde, esixindo á Xunta investimento no Campus do Mar, non son incompatibles con permitir que a cesión de Zona Franca salga adiante. É máis, lembrou que a propia Universidade reclamaría investimento autonómico para o Campus do Mar, mesmo en maior cantidade que os polémicos 5,5 millóns que, segundo Caballero, Zona Franca quere "regalar" ao goberno galego.

LOCALIZACIÓNS ALTERNATIVAS

En todo caso, o reitor proclamou que a Universidade seguirá traballando no desenvolvemento de proxectos vinculados ao Campus do Mar, e en próximas semanas espera coñecer xa o resultado dalgunhas convocatorias de axudas europeas ás que se optou.

"Cando teñamos os resultados empezaremos a desenvolver os proxectos onde podamos, e onde se nos deixe", incidiu, e recoñeceu que se estudan "posibilidades alternativas" de localización.

Salustiano Mato subliñou que o desenvolvemento do Campus do Mar é unha oportunidade non só para a Universidade. "É moito máis importante o beneficio para a cidade de Vigo, porque a Universidade vai seguir co Campus do Mar, pódese levar todos eses proxectos a calquera outro sitio. Se conseguimos os fondos europeos farémolos, se non na ETEA noutros sitios, non é un problema para a Universidade, quen perde a oportunidade é a cidade de Vigo, o barrio de Teis", lamentou.

O reitor da UVigo puxo o exemplo do Polo do Mar da Universidade de Porto (Portugal), e o seu desenvolvemento no porto de Leixôes: "Toda a aposta que se fixo e aquí non temos eses apoios. Eu respecto os motivos de todo o mundo, pero a realidade é que podiamos resolver isto con diñeiro público, que non é de ninguén, é de todos os cidadáns".