O Grupo popular votou en contra no Parlamento galego de senllas iniciativas de PSdeG e o BNG -que contaron co apoio de En Marea-- que buscaban acelerar a devolución de cláusulas solo aos afectados con maiores garantías.

Na comisión de Economía, o deputado do PPdeG Jaime Castiñeira xustificou o voto negativo do seu grupo dicindo que o que demanda a oposición está "todo recollido" no decreto do Goberno que fixa o mecanismo extraxudicial para a devolución das cláusulas.

Nesta liña, o popular asegura que o decreto "se cadra non colma todas as expectativas", pero da lugar a unha solución "sinxela, rápida e gratuíta". Por iso, mostrouse "convencido" de que "en próximos meses teranse resultados altamente positivos".

En contraposición, Abel Losada (PSdeG) chamou a atención sobre que "é necesario que os gobernos se poñan de parte dos cidadáns", no canto de "as entidades, que tiñan todo o poder político e funcional na relación cos seus clientes".

A continuación, Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), mostrouse crítico co decreto, que "se saldou na liña habitual de complicidade coa banca". Por iso, esixe medidas para asegurar o cumprimento das resolucións xudiciais e devolver o diñeiro por abusos.

Así mesmo, Mini censura que "o Goberno volve darlle as costas" ás 200.000 persoas afectadas en Galicia, ao ofrecer "un bocado de osíxeno" ás entidades financeiras "para dilatar" a resolución desta problemática.

Antón Sánchez (En Marea) recriminou que "houbo complicidade evidente dos gobernos cos bancos", pois "os máis importantes ladróns ou ben están amparados polo goberno ou están no goberno".

INICIATIVA APROBADA

En cambio, nesta comisión saíu adiante por unanimidade unha iniciativa de En Marea --transaccionada polos populares-- para instar o Goberno galego a que se dirixa de novo ao Estado co fin de que determine os parámetros para definir que se considera unha vivenda desocupada.

No tocante a este extremo, Antón Sánchez (En Marea) chama a atención sobre a necesidade de mobilización de vivendas baleiras, para o que é necesario establecer un gravame sobre elas, pero antes o Estado de definir que entende por vivenda desocupada.

REXEITAMENTO DO PP A OUTRAS PROPOSTAS

O PPdeG votou en contra tamén nesta comisión de Economía doutras iniciativas como a do PSdeG, que buscaba un tratamento fiscal específico para os emigrantes retornados.

Sobre este extremo, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) pediu que se poida regularizar a situación tributaria de oficio destas persoas e non a petición delas, xa que son xente maior, con problemas de mobilidade e de recursos.

O obxectivo é que "se deixe de tratar aos emigrantes retornados como defraudadores". A modo de exemplo, o PSdeG -co apoio da oposición-- pedía establecer medios para que os emigrantes retornados reciban o seu borrador da declaración da renda con todos os ingresos a declarar.

Con todo, José González Vázquez (PPdeG) xustifica que non se lle debe dar un tratamento "específico" aos emigrantes retornados, porque iso suporía un agravio comparativo para o resto de pensionistas españois "que cumpre coas súas obrigacións legais" en tempo e prazo.

Ademais, lembra que o Goberno xa implementou medidas para este colectivo, cun recoñecemento de Facenda desa situación "excepcional" a través dun período de regulación extraordinario.

Xunto a isto, os populares denegaron outras dúas iniciativas relativas a elaborar un ditame sobre a doutrina das sentenzas nas que se avalan as taxas municipais ás instalacións enerxéticas (de En Marea), así como para que haxa un maior control por parte do Goberno galego da emisión de produtos financeiro (do BNG).