O portavoz de Educación do PSdeG no Parlamento, Luís Álvarez, tachou este venres de "infumable" a "chantaxe" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de condicionar a convocatoria de oposicións en Galicia a que os socialistas apoien no Congreso os orzamentos estatais.

E é que, como reiterou ao ser preguntado respecto diso en rolda de prensa, non existen dúbidas sobre a base xurídica que permite convocar esas 1.600 prazas, tendo en conta que os orzamentos en vigor --prorrogados-- xa determinan unha taxa de reposición do 100%. Proba de que garanten un marco xurídico "idéntico" é que en 2012 modificouse a taxa de reposición que fixaban unhas contas prorrogadas a través dun real decreto, sostivo.

Rexeitado así o "argumento xurídico" esgrimido por Feijóo, sostivo que "o único que falta é vontade" para convocar os exames, como fixeron xa País Vasco e Cantabria. Así pois, crítico con esa "falsidade" da Xunta, o que pediu é que se "elimine" as taxas de reposición e que cada comunidade poida facer a oferta de emprego que considere.

"Se estamos en despegamento económico e con todos os indicadores en verde", salientou o socialista lucense, o "razoable" sería volver ao escenario anterior da chegada desas limitacións e pór fin, por tanto, á "supervisión estatal" sobre a contratación pública nas autonomías.