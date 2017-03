O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, cre que "non hai moitas posibilidades" de avanzar na transferencia de competencias á Xunta.

Mosquera referiuse este venres en rolda de prensa ao recente encontro entre a presidenta provincial, Carmela Silva, co titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

O goberno provincial pretendía obter do Executivo autonómico "un marco de relación privilexiada" para a Deputación de Pontevedra, segundo abundou, "salvando as distancias de quen está a gobernar en cada sitio" e tendo en conta que do catro galegas é a administración provincial que ten unha "maior carga" de organismos, institucións e centros que desenvolven "claramente, sen ningunha discusión" competencias que non llos propias.

"Queriamos que mesmo servise de exemplo de como se pode colaborar entre unha Deputación e a Xunta", afirmou César Mosquera ao referirse a as "problemáticas" relacións que "sempre houbo" entre ambas as administracións "mesmo estando a mesma forza política gobernando nos dous lados".

"Neste sentido a entrevista foi pouco produtiva", lamentou o vicepresidente provincial, xa que entende que "co tempo que queda e as expectativas que hai desde a Xunta, obviamente parece que non hai moitas posibilidades de grandes avances", segundo apostilou.

Tamén Mosquera referiuse a outros "síntomas moi preocupantes" como foron, ao seu xuízo, que non houbese declaracións nin de Feijóo nin de Rueda, pero "nunha práctica francamente estraña" se falaron sobre este asunto os portavoces do grupo provincial do PP. Engadiu que "despois mandaron ao sindicato afín ao PP" a dar a súa versión sobre este traspaso de competencias.

Sen pechar de todo a porta, Mosquera afirmou que "aínda" manteñen "esperanzas" e apuntou que, neste sentido, a Deputación vai cumprir co comprometido coa realización dos informes sobre a situación de cada centro.

"OPTIMISMO ESAXERADO"

Finalmente o vicepresidente pontevedrés considera que "sería dun optimismo esaxerado, rozando a inxenuidade" crer que pode haber algún avance co marco creado no ano 2012, cando Alberto Núñez Feijóo e os por aquel entón presidentes provinciais asinaron un protocolo que pretendía "evitar duplicidades" mediante a "simplificación do mapa das competencias".

Con todo, o vicepresidente pontevedrés destacou que de todo aquilo "o único que saíu foi que a Xunta lles meteu ás Deputacións o financiamento dos servizos sociais dos concellos de menos de 20.000 habitantes. "Neste marco moi dificilmente hai posibilidades de avanzar nada", concluíu.