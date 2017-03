O director xeral de Función Pública, José María Barreiro, deu conta este venres de que o Goberno galego xa "está a preparar" a oferta de emprego público para o ano en curso e confirmou que espera que poidan convocarse nun prazo máximo de "catro semanas".

En comisión parlamentaria, o alto cargo de Facenda indicou que o Goberno central está "a negociar" o incremento da taxa de reposición cos sindicatos e os grupos parlamentarios, de modo que unha vez perfilado, Galicia fixará o seu número de prazas.

"Estamos pendentes de que se chegue a un acordo que nos permita publicar a oferta de emprego con todas as garantías", respondeu ao deputado do BNG Luís Bará, quen previamente criticara que a convocatoria se "supedite" a decisións estatais "cando non ten por que" ser así.

En cambio, Barreiro defendeu ese criterio, para evitar que a oferta galega poida ser recorrida polo Estado e teña que ser "suspendida". "Crearía inseguridade xurídica e frustración nos opositores", salientou.

Así pois, apelou a "esperar" a ver que ocorre cos orzamentos estatais para publicar a convocatoria "de inmediato" unha vez estea resolto. De feito, apuntou, xa comezaron tamén as negociacións cos sindicatos.