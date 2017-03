Detidos tres mozos por subtraer un televisor valorado en 1.100 euros nunha nave industrial en Lugo

A Garda Civil detivo na localidade de Lugo o pasado día 1 de marzo a tres veciños de 31, 22 e 18 anos de idade como presuntos autores dun delito de furto dun televisor nunha nave industrial.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron o día 15 de decembro de 2016 cando os presuntos autores apropiáronse dun televisor valorado en 1.100 euros do interior dunha nave industrial no polígono do Ceao.

O obxecto subtraído foi recuperado polos axentes actuantes e posto a disposición dos seus lexítimos propietarios. Mentres, as persoas detidas foron postas a disposición xudicial.

Por outra banda, a Garda Civil imputa en calidade de investigada a unha veciña de Carballo (A Coruña) de 25 anos como presunta autora dun delito de furto dunha carteira.

Os feitos tiveron lugar durante a celebración da XXVI Festa do Caldo de Osos na localidade de Taboada (Lugo) o pasado día 26 de febreiro, cando a moza subtraeu unha carteira con diversa documentación e 95 euros en efectivo. A moza foi posta a disposición xudicial.