A Xunta de Galicia comprometeuse a desenvolver "15 proxectos" para a cidade de Santiago coa intención de que sexan licitados "antes de final de ano" e estean finalizados en 2020 coa vista posta no ano Xacobeo que se celebrará en 2021.

Así o indicou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, ao termo da súa reunión co alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que se encadra na rolda de encontros que está a manter o titular da Xunta cos rexedores das cidades galegas que o soliciten.

Entre os proxectos para a cidade de Santiago que o Goberno galego comprometeuse a desenvolver atópase a estación intermodal, a nova estación depuradora, unha residencia de maiores no barrio das Fontiñas, a construción de entre 40 e 60 vivendas públicas, a nova cidade administrativa de San Caetano, a variante de Aradas e a mellora dos accesos da AP-9.

En materia de Educación, a Xunta impulsará a ampliación do colexio de Lamas de Abade, a construción dunha escola infantil e a creación dunha nova facultade de Medicina, que tamén inclúe a ampliación do Hospital Clínico.

Ademais, co Ano Santo de 2021 no horizonte, acometerase a reforma da Catedral, así como o acondicionamento do Monte do Gozo, un plan de senllas peonís e outro de integración paisaxística dos camiños de Santiago.

Segundo Feijóo, a Xunta comprometeuse a que todos estes proxectos sexan licitados "antes de final de ano" e que estean finalizados no ano 2020 para facer de Santiago unha cidade "máis cosmopolita", con "mellores servizos educativos e sanitarios" e mellor "conectada".

Para cumprir con estes obxectivos emprazou á "colaboración" do Concello de Santiago, que debe pór "a disposición" da Xunta os terreos necesarios para estas actuacións, realizar as "modificacións urbanísticas" pertinentes, así como afrontar as "achegas financeiras" cando os proxectos "son cofinanciados".

NORIEGA EVITA "POSICIÓNS LOCALISTAS"

Ao termo do encontro, Noriega apuntou que en Santiago non deben existir "posicións localistas" porque é unha cidade que "representa ao conxunto do país", polo que incidiu na necesidade de "construír un espazo de consenso institucional" entre administracións que "comparten" territorio e "sensibilidades".

Unha das cuestións expostas polo rexedor santiagués foi o aumento das "ferramentas de financiamento" da cidade, como a partida de Capitalidade que destina a Xunta a Santiago pola súa condición de capital de Galicia ou a participación do Goberno galego no Consorcio.

Tras iso, apuntou que entre ambas as institucións existe un "pacto" polo "tres grandes infraestruturas" que a cidade precisa: a estación intermodal, a nova Estación Depuradora de Augas Residuais e a conectividade da AP-9.

INTERMODAL, EDAR E AP-9

En canto á primeira, tanto Feijóo como Noriega mostráronse confiados en que se cumpra o prazo establecido na reunión de hai unhas semanas en Madrid. Nela, Ministerio de Fomento, Xunta e concello acordaron iniciar o proceso de licitación, que debería estar adxudicado antes de final de ano, un obxectivo para o que, segundo Feijóo, o "máis importante" é que se poñan "a disposición" os terreos onde se asentará a nova estación e os seus accesos.

Sobre a nova depuradora ambas as administracións reafirmaron o compromiso de "cofinanciar" a obra baixo o parámetro "60,20,20"; é dicir, máis da metade do orzamento sería asumido polo Goberno español e a cantidade restante entre Xunta e concello.

Respecto da AP-9, actuación "prioritaria" para Xunta e Consistorio santiagués; Feijóo indicou que as obras para o acceso á autoestrada desde os barrios de Sar e As Fontiñas e a Cidade da Cultura atópanse "desbloqueadas" por parte do Ministerio de Fomento e que, nestes momentos, o Goberno galego está "a facer as expropiacións" dos terreos, polo que espera que os traballos se inicien nos meses "de maio e xuño".

A iso, Noriega sumou a mellora da conectividade da AP-9 coa zona norte da cidade, así como cos polígonos industriais e as estradas A-54 e N-550 para poder "pechar o círculo das infraestruturas", obxectivo para o que Xunta e Concello deben "camiñar da man".

POLÍTICA AEROPORTUARIA

Por último, Martiño Noriega defendeu a "coordinación" e a "non competición" en materia de política aeroportuaria, na que se debería "apostar pola colaboración coa Xunta e o resto de cidades, se hai vontade".

Así, tras apuntar a Lavacolla como o "gran aeroporto internacional" que debe asumir a "centralidade aeroportuaria" por estar emprazado na "capital do país", remarcou que entre as terminais galegas non debe existir "competencia desleal" e, por tanto, "non poxar con recursos públicos" a captación de novos destinos.

Ao comezo do encontro, o alcalde de Santiago entregou un agasallo ao presidente da Xunta pola súa recente paternidade consistente nunha caixa con contidos do programa 'Apego', que busca a dinamización lingüística e o emprego do galego desde as primeiras idades.