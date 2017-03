Banco Popular espera ter "despregada e operativa" a súa rede de xestión do negocio inmobiliario neste primeiro trimestre do ano, co fin de continuar reducindo os seus activos improductivos, o seu principal lastre.

A mediados do ano pasado, o banco levou a cabo unha reestruturación pola que separou a súa actividade principal, baseada no negocio de pemes, da inmobiliaria. O obxectivo desta escisión era xerar negocio rendible e recorrente en pemes e familias e reducir activos non produtivos, ademais de facer rendible o negocio inmobiliario.

Neste contexto, Popular creou en outubro de 2016 a Dirección Xeral de Negocio Inmobiliario e Transformación de Activos, desde a que se xestionan recuperacións, riscos asociados ao perímetro inmobiliario e as desinversiones, tanto de activos adxudicados, como desde balance do debedor e a venda de créditos a terceiros.

Segundo consta no informe anual da entidade remitido á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), esta Dirección apóiase nunha unidade de operacións e procesos que da soporte a esta actividade e asegura o control dos terceiros involucrados.

REDE DE 40 OFICINAS

Ademais, conta coa súa propia rede de sucursais, que se espera estea "despregada e operativa" ao longo do primeiro trimestre deste exercicio. Esta rede, que o banco comezou a pór en marcha a mediados de xaneiro, conta con 40 oficinas, catro direccións rexionais e un persoal de 400 empregados.

En concreto, 12 destas oficinas localizaranse en Cataluña e Levante, dez en Madrid e Centro, outro dez no norte e zona Pastor e oito en Andalucía.

No negocio inmobiliario e asociado de Popular concéntranse todos os inmobles do grupo, así como as participacións en sociedades inmobiliarias e o crédito rendible e dubidoso relacionado co sector inmobiliario.

A entidade destaca no seu informe anual que durante o exercicio 2016 as recuperacións tiveron un bo comportamento apoiadas pola xestión especializada do negocio inmobiliario que no mes de decembro permitiu unhas vendas de 628 millóns de euros, dos que 535 millóns foron dubidosos. A peche do exercicio, o negocio inmobiliario arroxou unhas perdas de 813 millóns de euros.