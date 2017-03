A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, convidou aos máis novos a integrarse na cadea de xeracións para traballar a favor do coidado e a preservación do medio ambiente.

Así o trasladou a conselleira a un grupo de alumnos de catro de Primaria do CEIP Ría do Burgo, de Culleredo, este venres durante a súa participación nunha xornada lúdico-didáctica na aula da Natureza Juan Lembeye, con motivo do Día Mundial da Natureza, que nesta edición leva por lema 'O futuro da vida silvestre'.

Tal e como explicou Beatriz Mato, a solicitude de compromiso aos mozos radica en que "nas súas mans" está o futuro do planeta, polo que os animou a contribuír e a facer un mundo "mellor, máis verde, sustentable e ecolóxico".

A conselleira fixo entrega aos alumnos dos primeiros diplomas de 'Embaixadores de humidais', un distintivo que, segundo indicou, "simboliza a esperanza que os maiores depositan nos máis novos, porque o coidado do medio ambiente é como unha cadea entre xeracións". "Coas súas propias accións, por pequenas que poidan parecer, poden salvar o patrimonio natural", sinalou.

Neste sentido, explicoulles que en Culleredo existe un humidal "singular" que "alberga máis de 3.000 exemplares de aves acuáticas en invisto". Así, a Ría do Burgo é o fogar de 45 especies diferentes de aves acuáticas e doutras 29 especies menos comúns, algunhas das cales proceden de lugares como Escocia, Escandinavia, Canadá, Groenlandia ou Siberia.