Un alto mando nega acosar laboralmente a unha axente da Garda Civil de Pontevedra

Un alto mando da Garda Civil negou este venres no Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra acosar laboralmente á axente que fose responsable do Equipo de Investigación de delitos específicos contra a Muller e os Menores (Emume).

Segundo informou o avogado da axente denunciante, José Manuel López Lorenzo, o suboficial da comandancia pontevedresa, que compareceu ante a xuíza en calidade de investigado, negou a existencia de trato degradante cara á denunciante e rexeitou que menoscabase gravemente a súa integridade moral.

O letrado, pertencente á Asociación Independentes da Garda Civil, explicou que durante as dúas horas que estivo no xulgado o suboficial declinou responder as súas preguntas, aínda que se contestou as cuestións expostas pola xuíza, a Fiscalía e o seu propio avogado.

O representante legal da denunciante, ademais, achegou no Xulgado novas probas documentais e solicitou á xuíza instrutora que se realicen máis dilixencias probatorias e cítense a máis testemuñas.

INSTRUCIÓN

Tres esta xornada, a xuíza terá que decidir se acepta a petición de realizar máis dilixencias e continuar coa instrución, chegando a decretar a apertura de xuízo oral, ou se arquiva o caso.

A muller denunciante asegura padecer "reiterados actos hostís ou humillantes" no ano 2014. Así, citou unha serie de insultos, comentarios machistas e presións de índole laboral que cometería o suboficial prevaliéndose da súa relación de superioridade.

Desde setembro dese mesmo ano, tras ser relevada das súas funcións e trasladada á oficina de escoitas telefónicas, esta garda civil atópase en situación de baixa laboral por cuestións psicolóxicas.

Na súa denuncia a axente achegou seis informes médicos e a acta do Tribunal médico-militar de Galicia, que acredita a existencia dunha serie de lesións e secuelas que estarían derivadas das supostas vexacións.

A asociación Independentes da Garda Civil instou ao Ministerio do Interior a adoptar medidas contra este alto mando de Pontevedra polos seus actos "reprobables", máis aló da investigación xudicial.