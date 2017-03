O PSdeG esixe ao Goberno o cambio dos criterios de repartición no cerco

A coordinadora dos socialistas galegos nas Cortes e presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, esixiu ao Goberno central que "cumpra" a proposición non de lei presentada pola deputada lucense e portavoz de Pesca do PSOE no Congreso, Margarita Pérez, para cambiar os criterios da repartición no cerco.

Tras unha reunión na Confraría de Sada (A Coruña) con representantes do sector, Cancela sinalou, sobre esta proposición non de lei, aprobada cos únicos votos en contra do PP e o PNV, que o Goberno "ten que asumir os acordos do Congreso e as maiorías da Cámara".

Ademais, cualificou de "xustas" as reivindicacións dun sector que considerou "estratéxico" para a economía galega. Respecto diso, apuntou tamén que o PP "di que vai facer unha revisión dos plans de xestión dos caladoiros do cantábrico e noroeste e esquece que os últimos plans de xestión están recorridos".

"VONTADE POLÍTICA"

Nun encontro coa presenza tamén dos portavoces socialistas de Pesca no Congreso, Senado e Parlamento galego, manifestou que cambiar a repartición de cotas é "cuestión de vontade política".

Pola súa banda, o presidente da Asociación de Armadores do Cerco de Galicia (Acerga), José Blanco, lembrou que esta organización segue "en loita" porque, segundo apuntou, coas actuais cotas as capturas non chegarán "nin a mediados de ano".