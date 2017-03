O 7/39 do ONCE reparte máis de 4.200 euros en Canido-San Miguel, en Vigo

O 7/39 do ONCE repartiu un premio de 4.247,91 euros na ruta de venda Canido-San Miguel, en Vigo, no sorteo do xoves 2 de marzo, segundo informou a organización.

O axente vendedor do ONCE Julio Alberto Vilas Fernández, adscrito á Dirección de apoio do ONCE de Vigo, é quen vendeu o boleto premiado con seis acertos na súa ruta de venda, Canido-San Miguel.

Para o vindeiro luns, 6 de marzo, o 7/39 do ONCE pon en xogo un bote de 5.627.510,33 euros.