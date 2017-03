A xerencia da área sanitaria de Santiago homenaxea aos 139 traballadores xubilados o ano pasado

A xerencia de xestión integrada de Santiago homenaxeou aos 139 traballadores que se xubilaron o ano pasado nalgún centro da área compostelá. Deles, 76 son persoal de enfermaría, 33 facultativos e 30 persoal non sanitario.

A homenaxe, que reuniu ao persoal xubilado en 2016 con familiares, amigos e profesionais dos hospitais e dos distintos centros de saúde da área, celebrouse este venres na aula magna do edificio Novoa Santos, anexo ao Hospital Clínico. Estivo presidido polo conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, acompañado pola xerente da xestión integrada de Santiago, Eloína Núñez, e polo decano da facultade de Medicina, Juan Gestal.

Na súa intervención, o conselleiro referiuse ao orgullo de "dedicar toda unha carreira profesional ao coidado dos demais, de persoas enfermas, do paciente".

Respecto diso, engadiu que "é un labor colectivo que se desenvolve entre todos desde moi diferentes disciplinas", na que todos son "importantes".

Destacou, ademais, que "entre todos é como se constrúe unha sanidade que traballa en solucións eficientes para garantir os seus servizos a todas as persoas" e animou aos homenaxeados a ser "activos", ademais de desexarlles que "desfruten da xubilación".

Pola súa banda, a xerente, Eloína Núñez, recoñeceu o traballo e dedicación dos homenaxeados, mostrou o seu agradecemento e desexoulles un "descanso vitalista, un acougo non exento de ganas de facer cousas, proxectos e iniciativas capaces de ilusionar".

Juan Gestal, decano da facultade de Medicina aproveitou a súa intervención para agradecer "de corazón todo o que fixeron a favor da formación e o desenvolvemento persoal de 30-40 xeracións de estudantes, hoxe xa médicos, que pasaron por aquí ao longo da súa vida laboral".

Tamén lles desexou "que lles vaia ben, que sexan moi felices" e que non deixen de visitarlles "cando queiran, se é posible por razóns non médicas, excepto a obrigada visita do outono para vacinarse da gripe".

En nome do persoal xubilado falou José María Martinón, excoordinador de pediatría da xerencia de Santiago, que comezou as súas palabras admitindo orgullo pero tamén certo temor a "transmitir tantos sentimentos e emocións que un día como hoxe afloran".

Despois de 43 anos dedicado ao sistema sanitario público, Martinón lembrou anécdotas recadadas en todos eses anos, desde as frecuentes avarías no vello edificio de Galeras, ata a primeira máquina de escribir eléctrica que conseguiu para o servizo, o primeiro computador e o primeiro compresor de aire.

Igualmente falou dos éxitos asistenciais, "o primeiro transplante hepático infantil ou o primeiro transplante pediátrico de medula ósea", entre outros logros da pediatría en Santiago.

Tivo palabras de recordo para os compañeiros cos que compartiu estes anos de traballo, e para os que xa non están, antes de despedir a súa intervención animando a "seguir xuntos no camiño". "Que desexo de corazón sexa moi longo, aínda que nel non nos atopemos, como ata agora, todos os días", finalizou.

A conferencia correu a cargo de Jose Luís Barreiro Rivas, quen expuxo como el entende a xubilación afirmando que "coroando unha obra empézase a gozala".

"É o momento no que podemos dar a volta e botar conta de todo o que fixemos: canto estudamos, canto investigamos, cantas dores e cantas vidas salvastes, a cantos médicos formastes... e todo iso debe ser visto agora desde unha perspectiva persoal, e convertelo nunha especie de resaibo que da a vida cando foi ben vivida", resaltou.