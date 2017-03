Estrella Galicia divulgará a cultura da cervexa no Fórum Gastronómico

Estrella Galicia participará, un ano máis, no Fórum Gastronómico da Coruña que desde o vindeiro domingo 12 de marzo ata o martes 14 "converterá á cidade no epicentro da gastronomía nacional", segundo subliña a compañía sobre este evento.

Esta marca será a cervexa oficial deste salón no que destinará unha atención especial á divulgación de cultura de cervexa, "un valor fundamental para unha compañía cervexeira centenaria como Estrella Galicia", segundo engade.

Neste sentido, ademais da caseta principal de Hijos de Rivera, Estrella Galicia contará durante o tres xornadas cun taller de Cultura de Cervexa no que desenvolverá unha "intensa actividade" aberta á participación de afeccionados e curiosos.

PROPOSTAS

En concreto, haberá catas, maridaxes "e orixinais accións formativas ao redor da ampla gama de produtos da casa que permitirán aos asistentes coñecer de preto e de forma amena o mundo da cervexa".

Por outra banda, a caseta de Hijos de Rivera no Fórum será tamén o escenario de múltiples actividades de cata e degustación das cervexas, as sidras Maeloc, os viños Ponte da Boga e as augas de Cabreiroá.

Ademais, o luns día 13 de marzo acollerá o Certame Gallego do IV Campionato de Tiraxe Estrella Galicia, onde se dará a coñecer ao mellor Tirador de Cervexa de Galicia.