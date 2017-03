Abanca e Boaga colaborarán para impulsar a viabilidade das razas autóctonas de Galicia

Abanca e a Federación de razas autóctonas de Galicia (Boaga) asinaron un convenio financeiro co obxectivo de impulsar, fundamentalmente, a través do crédito, a viabilidade económica do sector primario galego.

O director de Boaga, José Ramón Xusto, e o director da zona de Abanca en Ourense-Oeste, Enrique Romeu, rubricaron este venres en Ourense un acordo que renova a aposta que mantén a entidade financeira coas explotacións gandeiras de Galicia.

O convenio facilita que as empresas e emprendedores asociados accedan a unha ampla oferta con condicións melloradas respecto ao mercado. Así, os asociados poderán contratar produtos como pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, 'leasing' mobiliario, anticipos, avais ou liñas de desconto comercial. O protocolo tamén inclúe o acceso a toda a oferta para o sector agro-gandeiro.

Do mesmo xeito, os asociados adheridos poderán acceder as vantaxes que ofrece o novo Programa Cero Comisións de Abanca, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e cartóns, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais.

Boaga constitúe no ano 2001 e agrupa os intereses do oito razas autóctonas de Galicia. Abanca conta coa rede máis extensa de oficinas en Galicia e cunha oferta adecuada para autónomos e pemes.