O Sergas felicitouse este venres polo "aval" da Comisión Europea ao Hospital Álvaro Cunqueiro, despois de que o organismo comunitario rexeitase o recurso interposto pola Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) contra o contrato de concesión do hospital.

A Asociación presentou ante a Comisión Europea a denuncia en setembro de 2015, tras o que se admitiría a trámite dous meses despois. Nela, pedían que se investigasen supostas irregularidades nesta concesión baseándose en tres argumentos.

En concreto, denunciaban o incumprimento da directiva comunitaria sobre externalización de servizos sanitarios (a externalización debe ser transparente, controlada e os riscos trasladados á concesionaria); o "engano contable" do goberno galego para non computar o pago á empresa como déficit público; e a participación do Banco Europeo de Investimentos, o que suporía "unha axuda de estado encuberta".

Agora a Comisión Europea resolveu rexeitar esa denuncia, ao non considerar probadas as irregularidades apuntadas por este colectivo. Ante esta decisión, o Sergas interpretou que a UE "avala" a legalidade da infraestrutura sanitaria, "un hospital cen por cen público", na "vangarda" e "construído no peor escenario económico posible".

Tamén destacou a reordenación "histórica" da área sanitaria viguesa, a posta en marcha de novos servizos e os "logros" obtidos en ano e medio de funcionamento "a pesar de todo tipo de obstáculos e recursos, que abarcaron desde o prego de condicións, ata a propia apertura do hospital".