O Goberno destinará 1.191,91 millóns a Galicia a través do fondo de facilidade financeira no primeiro semestre

O Goberno, a través da comisión delegada do Goberno para asuntos económicos, acordou asignar ás comunidades autónomas para os dous primeiros trimestres de 2017 un total de 11.935,8 millóns de euros con cargo ao fondo de financiamento ás comunidades autónomas e entidades locais. Galicia recibirá 1.191,91 millóns do correspondente a facilidade financeira, 934,18 deles no primeiro trimestre e 257,73 no segundo.

Do total de 11.935,8 millóns, 1.659,52 millóns corresponden a facilidade financeira --aos que acoden unicamente Galicia e Canarias-- e 10.276,28 millóns ao compartimento de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) --para Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia e Valencia--.

Así o anunciou este venres o portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, na que detallou que os recursos previstos para o primeiro trimestre do ano ascenden a 7.053,13 millóns para atender as necesidades de financiamento das comunidades adheridas, dos que 5.948,12 millóns corresponden ao FLA e 1.105,01 millóns ao fondo de facilidade financeira.

A cantidade prevista para o segundo trimestre é de 4.882,67 millóns de euros para atender as necesidades do segundo trimestre. Destes, 4.328,16 millóns de euros corresponden ao FLA e 554,51 millóns ao compartimento de facilidade financeira.

O importe total de 11.935,8 millóns repartirase, de máis a menos, para as comunidades de Cataluña (3.598,21 millóns), o 30% do total; Andalucía (2.238,56 millóns), Valencia (1.978,95 millóns), Galicia (1.191,91 millóns); Castilla-La Mancha (654,79 millóns); Baleares (499,63 millóns); Murcia (469,18 millóns); Canarias (467,61 millóns); Aragón (264,06 millóns); Cantabria (221,62 millóns); Asturias (208,09 millóns) e Extremadura (143,19 millóns).

Segundo explicou Méndez de Vigo, a comisión adoptou un novo paquete de condicións adicionais para poder acceder ao financiamento a través do FLA en 2017 e que teñen que ver coa unidade de mercado, a administración dixital e o emprego público.

Algunhas destas medidas xa foron obxecto de impulso no acordo da comisión do pasado 31 de marzo de 2016, que incluíu como condicionalidade, entre outros, a adhesión ao Instrumento de Apoio á Sustentabilidade do Gasto Farmacéutico e Sanitario, a firma do protocolo de colaboración subscrito entre a Administración Xeral do Estado e Farmaindustria, a conexión dos rexistros contables coa plataforma de factura electrónica (FACe).

Tratábanse de condicións específicas en relación ao acordo de non dispoñibilidade en aplicación do artigo 25 da LOEPSF, e tamén se incluía a firma do convenio para a prestación mutua de solucións básicas de Administración electrónica. Ata a data, todas as comunidades autónomas adheridas cumpriron esas condicións.

AS ENTIDADES LOCAIS RECIBIRÁN 643 MILLÓNS

Doutra banda, a CDGAE acordou, da dotación de 1.000 millóns de euros para 2017, a asignación para este ano de 643,20 millóns de euros correspondentes ao Fondo de Ordenación e ao Fondo de Impulso Económico e fixou condicións financeiras especiais para un grupo de municipios en situación de risco financeiro.

Concretamente, ao compartimento do Fondo de Ordenación asígnase un importe máximo de 431,47 millóns de euros para aquelas entidades locais que se atopan en risco financeiro polo seu elevado nivel de débeda ou que non puideron refinanciar conforme aos criterios da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira.

Ao compartimento do Fondo de Impulso Económico asígnase un importe máximo de 211,73 millóns de euros para as entidades locais que cumprisen os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública e que presenten un período medio de pago que non supere en máis de trinta días o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade.

MODIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE PRÉSTAMOS

Por último, a CDGAE aprobou igualmente unha medida consistente na modificación das condicións de préstamos para unha serie de concellos con especiais dificultades, da que se poderán beneficiar 683 municipios.

A estas entidades modifícanselles as condicións dos préstamos formalizados ata o ano 2016, inclusive con cargo aos compartimentos Fondo de Ordenación e Fondo en liquidación para o Financiamento dos Pagos a Provedores de Entidades locais.

Por medio de resolución da Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local (SGFAL) definiranse os municipios aos que se modifican os períodos de amortización e de carencia dos préstamos do Fondo en liquidación para o Financiamento dos Pagos a Provedores e do Fondo de Ordenación por distintas circunstancias.

Estas son: pola súa situación de risco financeiro, e concorrendo as circunstancias recollidas no artigo 39.1.a) do Real Decreto-lei 17/2014; por non dispor de ingresos correntes suficientes para financiar os seus gastos correntes e a amortización dos préstamos co Fondo en liquidación para o Financiamento dos Pagos a Provedores e co Fondo de Ordenación; e por presentar remanente de tesouraría para gastos xerais negativo, unha vez atendidos o saldo da conta 413 e os acredores por devolucións de ingresos.