A Xunta remarca a súa aposta por priorizar o acollemento en familia extensa como medida de protección da infancia

A Xunta subliñou a súa aposta polo acollemento en familia extensa --avós, tíos, curmáns, etc.-- como medida prioritaria de protección á infancia, por diante do acollemento en familia allea ou do internamento en centros, mecanismos que en todo caso son "complementarios" na rede de protección autonómica, que actualmente protexe a "2.000 nenos baixo ese tres modalidades".

Así o comunicou este venres o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, durante unha visita ao centro de Aldeas Infantís en Redondela (Pontevedra), na que estivo acompañado polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica, Amparo González.

Rey Varela lembrou que a Xunta subscribiu en 2013 un convenio con Aldeas Infantís para o programa de apoio ao acollemento en familia extensa, polo que menores son acollidos por membros da súa propia familia cando se ve impedida a convivencia cos seus pais por algunha causa. Actualmente hai 1.084 menores acollidos neste réxime.

Trátase dun programa de atención especializada e adaptada á necesidade tanto dos nenos acollidos como dos acolledores e os proxenitores, e consiste en asesoramento, orientación en tarefas parentales e coidado dos menores, intervención psicosocial e mediación nas relacións familiares.

A Xunta, sostivo, aposta por este programa como medida prioritaria de protección á infancia porque permite garantir o mantemento dos menores na súa contorna emocional e social, "favorecendo a posible integración coa súa familia de orixe".

INVESTIMENTO

Por iso, está previsto que a Consellería invista neste obxectivo máis de 150.000 euros. En total, os convenios da Administración con Aldeas Infantís ascenderon a máis de dous millóns de euros en 2016.

Finalmente, Rueda puxo en valor o traballo realizado en Aldeas Infantís, que considera "imprescindible para complementar o labor que fai a administración". "Se non existisen institucións como Aldeas Infantís probablemente ese labor quedaría incompleto, non poderiamos chegar a todo o que temos que facer", rematou.