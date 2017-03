Conde reafirma a aposta da Xunta pola industria 4.0 e a eficiencia enerxética para que creza a competitividade

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reafirmou a aposta da Xunta pola industria 4.0 e a eficiencia enerxética para que a competitividade das empresas galegas siga crecendo.

Conde participou este venres en Santiago no acto no que se anunciaron os premios Galicia de Enerxía 2016 do colexio oficial de enxeñeiros industriais.

Na súa intervención, valorou o traballo do colexio para o impulso da mellora da eficiencia enerxética á vez que agradeceu a colaboración coa administración para a posta en marcha de iniciativas.

Neste campo, e, en vésperas do día internacional da eficiencia enerxética, Conde puxo en valor o labor que está a facer o Goberno galego para que o aforro de enerxía sexa posible no campo empresarial e nos fogares co obxectivo de axudar ás familias galegas a reducir o custo da súa factura eléctrica.