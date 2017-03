O TSXG condena ao Concello de Sada a indemnizar a unha veciña polas inundacións na súa casa

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a sentenza que condena ao Concello de Sada (A Coruña) a indemnizar á propietaria dunha vivenda das Brañas polas continuas inundacións sufridas no seu domicilio.

Diso informou o alto tribunal galego, que, no entanto, estima parcialmente o recurso do concello ao diminuír a indemnización inicialmente fixada. E é que entende que se trata dunha obra dobremente orzada na documentación presentada pola prexudicada.

No seu fallo, a Sala mantén os 20.000 euros concedidos como compensación polo daño moral producido polo "lamentable estado no que se atopaba a vivenda cada vez que sufría unha inundación". En total, o tribunal entende que a muller debe ser indemnizada na cantidade de 76.000 euros.

Para os maxistrados, "o resultado da proba practicada avala o criterio do juzgador de instancia segundo o cal as inundacións se deben a un defectuoso deseño e execución das redes de pluviais e saneamento, que non tiveron en conta o particular sistema hidráulico e de trasfega de auga que afecta á zona".