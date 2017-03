A confederación de empresarios de Galicia (CEG) advirte sobre "a alta temporalidade, a baixa calidade no emprego e o escaso crecemento dos salarios" como factores "preocupantes" para que o crecemento económico "alcance ás familias e sexa sustentable no tempo".

Dio a través dun comunicado de prensa no que a patronal galega, dirixida desde xaneiro por Antón Arias, con todo, cualifica de "positivos" os datos do paro rexistrado en febreiro, publicados este xoves polo Ministerio de Empleo. En concreto, reflicten unha redución do número de desempregados de 23.344 persoas nos últimos 12 meses na comunidade.

Xa xusto despois da súa elección á fronte da organización, o novo presidente da CEG asegurou, nunha entrevista radiofónica, que "é hora de subir salarios" porque é necesario reverter a "economía anémica" da actualidade e que a sociedade recupere "poder adquisitivo".

Na nota emitida este venres, os empresarios galegos chaman a aproveitar o crecemento económico --este xoves tamén se publicaron as cifras de contabilidade trimestral-- para consolidar un modelo "a proba de factores conxunturais".

"CONVERXENCIA"

Galicia pechou 2016 cun crecemento do 3,1%, "case á vez co crecemento do conxunto do estado", apuntan. Por iso, piden "avanzar cara á concreción dun modelo máis resistente a factores conxunturais" e reclaman a aplicación de novas medidas "que permitan a reactivación económica dentro dun modelo sustentable" e que "dean resposta aos retos da economía 4.0".

Na "senda da converxencia", os empresarios reivindican o "excelente comportamento" das exportacións e destacan tamén a mellor percepción que se desprende do informe 'Perspectivas Galicia' de KPMG e a CEOE.